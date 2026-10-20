Santander, por hipotecas; BBVA y HSBC, por patrimonial; Banamex coloca

Los bancos mexicanos tradicionales están lejos, muy lejos, de quedarse con los brazos cruzados frente a la irrupción de los bancos digitales en México. La llegada de Plata, Nu, Revolut y Mercado Libre, sobre todo en tarjetas de crédito, ha provocado una reacción interesante en los bancos más grandes del sistema financiero mexicano.

SANTANDER, EL HIPOTECARIO MÁS ATRACTIVO

Por ejemplo, Santander México, dirigido por Felipe García, decidió tomar la delantera hipotecaria aprovechando la baja en tasas del Banco de México. Y, claro: es un segmento donde a los nuevos bancos, los digitales, les costará mucho trabajo entrar. Santander quiere sacudir el mercado. Su producto estrella, el de Hipoteca Plus, reduce su tasa de 8.85% a 8.50% anual, siendo la más baja del mercado.

Santander es el primero en ajustar a la baja su cobro hipotecario. Y ya sabe, el que pega primero pega dos veces.

¿Por qué es importante el crédito hipotecario? Porque el cliente que contrata un préstamo para adquirir un departamento o una casa es estratégico, pues se quedará con el banco por 15-20 años y la institución logrará tener vinculación de largo plazo con él.

El producto de Santander, además, será digital, prometiendo tener el préstamo hipotecario aprobado en 15 minutos (claro, si el cliente presenta lo necesario). La cartera hipotecaria de Santander llega a los 268 mil millones de pesos al segundo trimestre, teniendo un crecimiento anual de 8.5 por ciento. Y va por un mercado interesante.

BBVA, REESTRUCTURA BANCA PATRIMONIAL

BBVA y HSBC, el banco líder y el banco más global, no se quedaron atrás. En México están presentando una nueva versión de banca patrimonial, a la cual será muy difícil que entren los bancos digitales. Y van por la crema del mercado: banca privada y patrimonial.

En el caso del banco líder, BBVA, ahora dirigido por José Luis Elechiguerra, ya lanzó su Global Wealth, enfocado a la banca patrimonial, donde quiere crecer de 180 mil a 240 mil clientes para 2029. Lo que es su Banca Patrimonial pasará a ser Premium Banking, y mantendrá su segmento UHN (Ultra High Net Worth o clientes de muy alto patrimonio), que es el de clientes más complejos por su estructura patrimonial y el diseño familiar.

BBVA Global Wealth tendrá un asesor directo y el respaldo de asesores certificados por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) para entrar de lleno al mercado de valores, pero con conciencia. Y todo con base en la digitalización, usando la app del banco.

HSBC, SOFISTICACIÓN EN PATRIMONIAL

En cuanto a HSBC, dirigido por Jorge Arce, desde 2024 redirigió su estrategia para concentrarse donde es el número uno, en lo global. Es el banco occidental más grande del mundo y aprovecha esa ventaja.

En el mercado premier, que son los clientes de alto valor adquisitivo y con patrimonio, ahí crean el Premier Executive para ejecutivos de alta dirección (C-suite). Y también crean el Premier Elite, para los clientes con necesidades patrimoniales financieras superiores a los 15 millones de pesos. Y aquí el tema ya es distinto. Desde luego, se trata de cuidar su patrimonio, pero también de ofrecer experiencias en viajes, salud y necesidades internacionales. Suena sofisticado.

BANAMEX COLOCA Y SE PREPARA PARA IR A BOLSA

El que también está en la pelea bancaria, y fuerte, es Banamex. Ya con Fernando Chico Pardo en la presidencia, quiere regresar a los primeros lugares. Y va en serio. Había colocado el 30 de abril 1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2 con el fin de fortalecer su capital y prepararse para la estrategia de crecimiento.

Y ayer dio a conocer que colocó otros 900 millones de dólares en una emisión de capital Tier 1. La demanda por la emisión de capital fue en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Banamex va en serio. Va a regresar a Bolsa, como Banamex, y lo hará con liquidez suficiente para ser bursátil.

Pero también se prepara para prestar, entrar a créditos de todo tipo y, sobre todo, en banca patrimonial, la cual la están rehaciendo después de que Citi se la quedó en la separación. Ahí, en banca privada y patrimonial, prometen que habrá sorpresas.