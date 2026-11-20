La Comisión Federal de Electricidad dejó atrás los fantasmas del sexenio pasado y en esta ocasión desempolvó el vehículo que ya estaba desde 2018, el de la CFE Fibra E.

De manera extraña, en los tiempos de Manuel Bartlett, la CFE no recurrió para nada a ello. Pero esos tiempos raros parecen estar quedando atrás. Ahora, a través de CFE Fibra E, se colocaron 776 millones de dólares que servirán para 60 proyectos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión.

Recordemos que la transmisión es una actividad única y exclusiva de la CFE por mandato constitucional. Pero, a través de CFE Fibra E, los inversionistas privados pueden acceder a los flujos de efectivo generados por la transmisión. Lo que se hizo fue colocar certificados bursátiles fiduciarios. Éstos ya comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a partir de ayer mismo bajo la pizarra FCFE18.

Con los recursos de la colocación, la CFE podrá modernizar y expandir la Red Nacional de Transmisión.

LOS COLOCADORES

El agente colocador fue BBVA México, que vio el apetito del mercado por proyectos de infraestructura que, además, vayan bien garantizados. Otro coordinador local fue Actinver, que en temas bursátiles está muy activo. Los coordinadores globales fueron Bank of America, Citi y Santander.

El colocador internacional fue BNP Paribas. Y Goldman Sachs participó como colocador local e internacional. En el caso internacional, llamó la atención del inversionista que fue la Corporación Financiera Internacional, perteneciente al Banco Mundial. Ésta funcionó como inversionista ancla.

De esta manera, la CFE sale del ostracismo en que se encontró en el sexenio pasado y redirige el rumbo a donde debe invertir, a la transmisión y distribución, que son actividades exclusivas de la CFE. Vienen en camino varios proyectos de generación eléctrica renovable, con la participación de inversión privada y algunos de generación pública. Pero si no se tiene una red de transmisión, la electricidad no podrá llegar donde se necesita. Esta colocación ayudará a la inversión en líneas de transmisión.

SHEINBAUM Y LUZ ELENA: EN ENERGÍA, HAY CONDUCCIÓN DE ESTADO

En su comparecencia, la secretaria de Energía, Luz Elena González, ya había dejado en claro que el Estado iba a mantenerse conduciendo el sector energético. Sí, con la participación privada, pero bajo el mandato del Estado. El dato de Luz Elena en su comparecencia, y que la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó ante más de mil CEO que se dieron cita en Shenzhen para la reunión de la APEC, fue que para 2030 se tendrán 32 mil megawatts de nueva capacidad, 22 mil de ellos renovables con la generación público-privada.

Ésta es la meta y lo que se quiere como política de Estado: tener los 32 mil megawatts como objetivo.

EN VACUNAS, PFIZER RECUERDA

En efecto, la vacuna contra covid de Pfizer todavía no llega a México. Esperemos que sea pronto porque la temporada de fin de año ya llegó. Pero también es cierto que en cuanto a la vacuna del virus sincitial respiratorio, aprobada para embarazadas y disponible en el sector público, Pfizer es la única que la tiene.

PESO MEXICANO Y LAS MINUTAS DEL BANXICO

Tan sólo se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México y las sospechas se confirmaron. Victoria Rodríguez Ceja (gobernadora), Omar Mejía (subgobernador) y Gabriel Cuadra (subgobernador) todavía ven holgura para mantener las tasas de interés en 6.25% o hasta reducirlas un poco más. Y esto no fue del agrado del mercado, al ver que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos ya tan sólo es de 2.25 puntos porcentuales. Y si la Reserva Federal eleva tasas en diciembre, el diferencial sólo será de 2 puntos porcentuales. El tipo de cambio de inmediato resintió el menor diferencial de tasas, cotizando a más de 19 pesos por dólar. La pregunta es si ese nivel de tipo de cambio podrá afectar la inflación, vía importaciones más caras.

ANTHROPIC, NUEVA EMPRESA BILLONARIA

Anthropic, propietaria de la plataforma Claude de IA, terminó su Oferta Pública Inicial en el mercado de valores con una valuación de 1.28 billones de dólares. Sólo fue superada por Space X, cuando su OPI la llevó a ser valuada en 2.12 billones de dólares. Y mostró que la inteligencia artificial sigue siendo atractiva para el mercado.