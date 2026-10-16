Bank of America, Romano y el fantasma CI Banco e Intercam

El martes 13, haciendo caso a la cultura popular, para Bank of America fue de muy mala suerte. En Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros, el famoso FinCEN, que depende del Tesoro, le impuso una megamulta.

LA TERCERA MULTA MÁS ALTA

Lo multó por 1,200 millones de dólares, siendo la tercera multa más grande en la historia. El FinCEN lo acusó de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos por un posible lavado de dinero proveniente de las redes chinas, así como de las finanzas ilícitas de la frontera suroeste (con México).

Según la investigación del FinCEN, Bank of America no reportó de manera oportuna, ni correcta, alrededor de 5 mil millones de dólares de operaciones sospechosas, entre ellas también las de tener relaciones con programas con Irán y Rusia, desafiando las sanciones estadunidenses contra esos países. Bank of America es el segundo banco más grande Estados Unidos, sólo después de JP Morgan Chase.

ROMANO: “MANTENEMOS ALTOS ESTÁNDARES CONTRA LAVADO”

Y, desde luego, la acusación del FinCEN tiene repercusiones en México, pues lo culpa directamente de tener operaciones sospechosas con la frontera suroeste. Pero también porque el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, es el director y presidente de Bank of America en México. Romano, lejos de evitar hablar con la prensa, ayer mismo enfrentó el tema al presentarse en la Semana Financiera de la Condusef (por cierto, un evento divertido basado en películas para mostrar temas de inversión y ahorro de las personas), fue claro: “Para el banco (Bank of America) es muy importante mantener los más altos estándares de cumplimiento en materia de lavado de dinero”. Lógicamente, Romano no puede decir más de una investigación llevada por autoridades del Tesoro en EU. Bank of America en México es un banco de inversión, no tiene sucursales, no tiene banca de ahorro, pero no deja de ser una institución importante.

INCERTIDUMBRE ENTRE BANCOS

Este tema no sólo tiene inquieto a Emilio Romano, sino a toda la Asociación de Bancos de México, porque si el FinCEN sospechó del segundo banco más grande de EU, desde luego, podría tener abiertas investigaciones en el sector bancario mexicano. Y regresó el fantasma de las instituciones intervenidas en 2025: CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, donde también hubo una investigación del FinCEN por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que nunca se comprobaron, pero con esa simple acusación del Tesoro fue suficiente para hacerlas quebrar y vender sus mejores activos.

EN HACIENDA Y EN LA CNBV PRENDEN ALERTAS

De ahí que Edgar Amador, secretario de Hacienda; Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, tengan todas las alertas prendidas para revisar las distintas investigaciones realizadas por el FinCEN en México.

AUTORREGULACIÓN DE LA ABM EN 11 PUNTOS

Además, la Asociación de Bancos de México ha mantenido un protocolo de 11 puntos de autorregulación bancaria en contra del lavado de dinero. Entre sus 11 medidas encontramos:

Tener una plataforma tecnológica en tiempo real para detectar operaciones inusuales de manera inmediata. Solicitar la identificación oficial y datos biométricos de quien deposite o realice retiros de efectivos superiores a 140 mil pesos en sucursales. Tener el control de transferencias internacionales, sobre todo de personas morales. Exigirles que sean cuentahabientes identificados. Contar con guías y reportes de nuevas modalidades y tipologías de delitos financieros. Tener reuniones técnicas con la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar los protocolos de la Lista de Personas Bloqueadas.

Las autoridades mexicanas y la ABM han puesto de su parte para evitar otro caso como el de CI Banco, Intercam o Casa de Bolsa Vector. Se han fortalecido las medidas contra el lavado de dinero y se ha trabajado en conjunto con el FinCEN. ¿Será suficiente? Pronto lo sabremos.

EMISIÓN SIMPLIFICADA POR FIN EN BOLSA

En otro tema, en la Bolsa Mexicana de Valores se rompió un hito: hubo la primera emisión bajo el régimen simplificado, con lo cual una mediana empresa, en este caso Adventus Capital, que es una sofom, logró financiarse con 560 millones de pesos. Los requisitos fueron mucho más sencillos que en otras emisiones. El agente colocador fue Altor Casa de Bolsa, presidida por Fernando Aportela, quien en otros momentos fue subsecretario de Hacienda.