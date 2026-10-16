Gil Mora, víctima de la prisa del futbol mexicano

Señoras y señores, el verano de 2026 debía marcar el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Gilberto Mora. Durante semanas, su mayoría de edad fue presentada por los medios como el momento preciso para su llegada al futbol europeo. Se habló de clubes muy importantes, de cifras millonarias y hasta de una oferta del Liverpool superior a los 50 millones de dólares. Sin embargo, el 14 de octubre llegó sin el anuncio que se esperaba. Al día de hoy, no existe una oferta formal confirmada ni un acuerdo con algún equipo europeo. La expectativa fue mucho mayor que la realidad.

El caso de Gilberto Mora es una muestra de algo que el futbol mexicano debería trabajar con mayor cuidado e inteligencia: la rapidez con la que convierte a un joven talentoso en una promesa internacional antes de permitirle desarrollar su carrera. A los 18 años, el mediocampista de Xolos ya tiene una carga llena de expectativas que, generalmente, le corresponde a futbolistas consolidados y más veteranos.

El problema comienza cuando esa ilusión se transforma en una exigencia desmedida.

Mora tiene talento y muchos méritos. Debutó en Primera División a los 15 años y se desempeñó satisfactoriamente con la selección nacional. Demostró que tiene habilidades excepcionales que lo pusieron en el centro de las miradas antes de alcanzar la mayoría de edad. Es muy joven aún y merece que su carrera se mida con criterios deportivos y no con la urgencia de encontrar un ídolo que sea el salvador del futbol mexicano.

Los procesos se tienen que cuidar, una cosa es reconocer a un futbolista con posibilidades de jugar en Europa y otra muy distinta es presentar su fichaje como una operación inminente, anunciar cantidades extraordinarias e insistir en que su carrera no despegará mientras permanezca en México.

La información publicada sobre la oferta del Liverpool no es responsabilidad exclusiva de la representante del jugador, también están involucrados periodistas, comentaristas, clubes y aficionados. Cada uno tiene intereses distintos, pero todos contribuyen a crear una expectativa que puede terminar en decepción por adelantarse a los hechos.

Xolos de Tijuana tienen una gran responsabilidad. El club renovó su contrato hasta 2029 y puede gestionar su futuro. Su objetivo no debe de ser obtener la mayor cantidad de dinero por su transferencia, sino asegurar que su salida sea a un proyecto deportivo adecuado y atractivo para la carrera de Gil Mora.

Llegar a un equipo de primer nivel puede abrir oportunidades maravillosas, pero no garantiza minutos de juego, continuidad ni una formación adecuada. Para un futbolista tan joven, elegir el entorno correcto puede ser más importante que incorporarse de inmediato a la liga más poderosa del mundo. La representante de Mora, Rafaela Pimenta, ha hablado de la importancia de encontrar una estructura y un entrenador capaces de desarrollar al jugador, en lugar de concentrarse únicamente en el destino.

Durante años se ha insistido en la necesidad de exportar jugadores, pero la discusión suele enfocarse en el precio de venta y en el nombre del club. Se habla poco de la preparación que recibe el deportista, de las condiciones que encontrará al llegar y de la planificación que debe acompañar su transición. El fichaje se convierte en la meta, cuando debería ser el inicio de una etapa mucho más exigente. También hay que evitar el extremo contrario. Que Mora no tenga una transferencia confirmada no significa que haya fracasado ni que no la vaya a tener. Cumplir 18 años no lo obliga a irse de inmediato, tampoco permanecer en México, unos meses o años, representa una derrota. La urgencia es de quienes necesitan convertir cada promesa en una noticia extraordinaria de transferencia internacional.

El futbol mexicano necesita que sus jóvenes lleguen a Europa preparados, que compitan y crezcan. Gilberto Mora no tiene que justificar una cifra millonaria ni cumplir las expectativas que otros crearon alrededor de su nombre.

La carrera de Morita apenas empieza. El verdadero éxito no será que un gigante europeo pague una cantidad histórica por él, sino que encuentre un proyecto en el que pueda jugar, aprender, crecer y convertirse en el futbolista que su talento promete. México debería dejar de medir el futuro de sus futbolistas por el tamaño de los rumores y euros, comenzar a evaluarlos por las oportunidades reales que les ofrecen para crecer y destacar.

Fabricar ídolos antes de tiempo puede ser rentable para el espectáculo, pero formar grandes futbolistas requiere paciencia, planificación y la capacidad de entender que ninguna promesa está obligada a cumplir, por sí sola, las esperanzas de todo un país.