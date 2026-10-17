Frentes Políticos / 17 de octubre de 2026

1. Decomiso útil. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno entregará 200 mdp recuperados de los presuntos fraudes vinculados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a escuelas de la Montaña de Guerrero. Adelantó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, encabezado por Mónica Fernández, presentará un informe sobre los bienes y recursos recuperados, su destino y beneficios generados. García Luna fue procesado en EU por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. Ahora, el dinero recuperado se destinará a una región donde las carencias abundan. Buena inversión.

2. Tramposos. El INE, a cargo de Guadalupe Taddei, impuso multas por más de 37 mdp a partidos políticos por afiliar ciudadanos sin su consentimiento. Morena concentró 36.9 millones; el PT recibió una sanción de 133 mil 202 pesos y el Verde, de 70 mil 337. Las quejas pasaron de 64 en 2018 a mil 362 entre enero y el 20 de septiembre de 2026. Emilio Suárez Licona, representante del PRI, denunció presuntos esquemas de corrupción y chantaje que involucrarían a ciudadanos y a personal electoral. Además de inflar padrones, la afiliación indebida erosiona la confianza en los partidos. El llamado al voto requiere seriedad.

3. Nuevas aulas. Claudia Sheinbaum anunció que la antigua mansión de Arturo El Negro Durazo, exjefe policiaco símbolo de corrupción y excesos, se convertirá en sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de un Bachillerato Nacional. El predio de más de seis hectáreas, en Tlalpan, recibirá una inversión de 150 mdp y abrirá su unidad universitaria en 2027, informó la rectora Alma Xóchitl Herrera. Habrá licenciaturas en Psicología, Derecho y Criminología, Administración y Comercio, Turismo, y Economía y Desarrollo Sostenible. Donde hubo una discoteca, un casino y campo de tiro, habrá aulas. En estos detalles se mide la transformación.

4. Despegue. Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, mantuvo un papel clave en las negociaciones que permitieron destrabar las restricciones de EU a las aerolíneas mexicanas. Fin a las sanciones. Tras el Memorándum de Consultas firmado en mayo de 2026 y los acuerdos sobre espacios aeroportuarios, el Departamento de Transporte estadunidense abrió nuevamente la puerta a nuevas rutas desde el AIFA y el AICM. Los siguientes pasos para Esteva serán afinar la conectividad y aprovechar las oportunidades para el sector. El tejido fino en la relación bilateral resuelve controversias. Que quede como ejemplo.

5. A la deriva. Morelos acumula años de violencia y municipios donde el crimen disputa el control territorial. El especialista Víctor Manuel Sánchez advirtió que la liberación de El Güero Jim, tras la retención de tres policías, dejó un precedente peligroso: el que presionar a las autoridades puede abrir la puerta a la impunidad. Con Morelos entre las entidades con mayor tasa de homicidios por habitante desde 2023, la estrategia estatal nuestra su ineficacia. Margarita González Saravia lleva dos años gobernando y la violencia sigue al alza. ¿Un mes para reaccionar? Qué poco...