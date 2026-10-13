El poder de una voz

Su nombre, Navi Pillay. País de origen, Sudáfrica. Profesión, abogada. Oficio, defensa implacable durante décadas de los derechos humanos, de activistas contra el apartheid, del propio Mandela. Muchos cargos dentro de la ONU, como jueza en la Corte Penal Internacional, que Trump quiere desaparecer. A mediados de agosto, Trump y Rubio amenazaron con sancionar nada menos que a la presidenta de ese Tribunal, Tomoko Akane y al senegalés Abdoulaye Seye, fiscal del mismo. Trump derribando abiertamente instituciones internacionales.

Navi Pillay fue la encargada de la CPI de investigar el genocidio en Ruanda. Su denuncia por la violación de mujeres y niños como arma de guerra sacudió al mundo. Fue jueza ad hoc de la CPI para el caso de Myanmar por el genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Ha defendido la pertenencia de Sudáfrica a la Corte Penal y luchado contra la xenofobia desatada en Durban en el 2015, ciudad en la que nació y sufrió la segregación en carne propia. Hija de un conductor de camión, fue jueza del Tribunal Superior de su país. Pero fue su labor reciente en Gaza en una Comisión de la ONU sobre Israel lo que la puso ante los ojos del mundo. Su informe señaló que Israel estaba cometiendo genocidio.

El presidente del Comité del Premio Nobel, Jorgen Watne Frydnes, fue muy claro al anunciar el por qué del Premio Nobel de Paz 2026 a la sudafricana. “Es un mensaje para aquellos que atacan” el derecho internacional. Al enterarse, según reportó The New York Times, la mujer de 85 años se encontraba en Nüremberg. Ante el alud de aplausos bromeó: “Si aplauden un poco más tal vez comparta este premio con Trump”.

Estar en Nüremberg fue una coincidencia, no lo es que en 2025 fuera para Corina Machado, en 2024 para Nihon Hidankyo, una organización que representa a los supervivientes de las bombas atómicas y lucha por el desarme nuclear. Y en el 2023 a Narges Mohammadi una de las defensoras de los derechos humanos de Irán. Netanyahu fúrico atacó al Comité acusándolo de haber perdido su “brújula moral” y a ella por albergar prejuicios contra los judíos, según NYT. “¿Por qué haría falta valentía para decir la verdad?”. Atajó indirectamente la brillante premiada.

Su designación alienta a una conciencia internacional de lo mucho que se puede hacer ante la cruzada destructora del derecho internacional de Trump. Los autores clásicos de los ciclos imperiales Gibbon, Hobsbawm, Kennedy y, más recientemente, Roger Senserrich en Por qué se rompió Estados Unidos, libro cuya piedra de toque es el intento de asalto al Capitolio impulsado por Trump, o Cómo ocultar un imperio. Historia de las colonias de Estados Unidos de Daniel Immerwahr, coinciden, la voracidad los hunde. Esto ocurre semanas después de que Naciones Unidas aprobara el Equal Earth, un nuevo mapamundi que corrige las imperfecciones del mapamundi de Mercator de 1569, una acción promovida por la Unión Africana, en particular por Togo, para corregir la subestimación de ese continente, con el afán de legar a las futuras generaciones un retrato más justo. Ese retrato influye cultural y políticamente. Las proyecciones de Mercator empequeñecieron a los países cercanos al Ecuador y agrandaron a los cercanos a los polos. Por eso Immerwahr sobrepone las colonias estadunidenses al territorio de ese país. Alaska desplaza varios estados de la Unión Americana.

El cambio imperial no cesa. Pensemos en los actores principales desde el siglo XVI en adelante: Flandes, Portugal, España, en el XIX Inglaterra, el convulso siglo XX, o el nacimiento de la Unión Europea, o al abrupto crecimiento de China como principal socio comercial del mundo desplazando a EU. Por su lado, Mark Carney dio un giro inesperado que muchas sorpresas nos puede traer. Basta con revisar las importaciones estadunidenses procedentes de China que son billonarias y crecientes.

Las normas internacionales sobrevivirán a Trump gracias a mujeres como Navi Pillay. Bien por el Nobel, por su voz.