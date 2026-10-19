El contador / 19 de octubre de 2026

1. Vienen cambios importantes en Grupo Gigante, pues a partir del 1 de enero de 2027, Ángel Losada Moreno dejará el cargo de presidente del Consejo de Administración y de presidente ejecutivo, aunque se mantendrá muy cerca de la compañía como consejero patrimonial y presidente emérito. La asamblea de accionistas nombró a José Antonio Meade, excandidato a la Presidencia de la República y también exsecretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y Energía, como consejero independiente y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, por lo cual tendrá fuerte peso sobre el futuro de negocios como Toks, Petco, Office Depot y la posible compra de La Casa de Toño.

2. IBM, que tiene como director general en México a Mauricio Torres, participa en la segunda generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, una iniciativa coordinada por la ATDT, que dirige José Antonio Peña Merino. Este programa ofrece formación gratuita y en línea en: inteligencia artificial, ciberseguridad, nube, análisis de datos y redes e infraestructura, con la participación de diversas empresas líderes de tecnología. La segunda generación abrió 30 mil lugares y contempla 20 cursos en cinco áreas estratégicas. Destaca que tiene mil 700 participantes en la ruta de aprendizaje liderada por IBM, más de tres veces los registrados en la primera edición.

3. Una segunda empresa de retail decidió entrar al negocio de los operadores móviles virtuales. Además de Walmart con Bait, que dirige Gabriel Cejudo, el club de precios Costco, cuyo director es Moisés Sáenz, lanzó Woz, servicio de telefonía celular con eSIM cuyo paquete básico es de 189 pesos al mes con 5 GB. Aunque pudiera creerse que Woz competirá con Bait, pues usan la misma red al operar sobre Altán, que dirige Zaira Pérez, el servicio de la compañía que encabeza Sáenz es para los socios con membresía, por lo que se trata de un móvil virtual de nicho y, además, los interesados deben tener equipos que soporten eSIM ya que no todos los smartphones son compatibles con la tecnología.

4. Diversas voces, entre ellas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que lidera José Medina Mora, han advertido la urgencia de mantener estables los niveles de endeudamiento del país en los próximos años. Para tomar cartas en el asunto, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha pactado reuniones con los directivos de las calificadoras globales, entre ellas, de Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s, para explicar la estrategia de reducir el déficit público para el próximo año, la composición de la deuda, así como de los modelos de refinanciamiento de pasivos para mejorar los perfiles de vencimiento y así cumplir con las obligaciones fiscales.