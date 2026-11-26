Bastaron cinco segundos de un video para linchar públicamente a Diana Flores. De inmediato, “¿Quién es esa?, ¿por qué se cree tanto?, se subió a un ladrillo y se mareó” fueron los comentarios que invadieron las redes sociales cuando se hizo público un clip en donde la jugadora de flag football no le firma un balón de americano a un aficionado.

Cinco segundos fueron suficientes para que el tribunal digital dictara sentencia y definiera que Diana no era digna de su carrera, que le falta humildad o que no es lo suficientemente buena. Diana Flores no sólo es la capitana y líder de la Selección Mexicana que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; también es una atleta de alto rendimiento, bicampeona en The World Games, medallista en Campeonatos Mundiales de la IFAF, embajadora rumbo a LAX28 y protagonista del comercial principal de la NFL en el Super Bowl LVII de 2023, donde impulsó con éxito el flag football a nivel global.

El legado de Diana Flores va más allá de esos cinco segundos, en donde —por cierto— le dijo al fan “ahorita no, pero te veo allá” porque iba tarde a un evento en el que conviviría con aficionados del futbol americano. La cámara captura el instante del “no”, pero jamás muestra lo que ocurrió antes o después ni si existían tiempos, compromisos o restricciones. En los tiempos de la indignación digital, el contexto estorba.

“Cinco segundos son la diferencia entre la gloria y la espada de Damocles…” o “Jajajaja Diana Flores no es nadie y cuando tuvo la oportunidad de firmarle un balón a su único fan, lo mandó alv…” se lee en redes, junto a ese clásico desprecio de quienes asumen que las mujeres en el deporte tienen que pedir permiso para existir o poner un límite.

Como si la visibilidad conllevase una obligación de disponibilidad absoluta. Como si decir “no” fuera motivo suficiente para linchar a alguien digitalmente. Cuando grandes deportistas varones —desde Michael Jordan, Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer o Tom Brady, hasta el propio Hugo Sánchez, quien opta por llevar tarjetas impresas con su firma para repartirlas— pasan de largo o rechazan firmar, se suele justificar por concentración, logística o profesionalismo; en cambio, ante la negativa de Diana —y en una reacción mayoritariamente masculina— afloran esos vicios ocultos de violencia de género.

Las mujeres no pueden decir “no”; parece imperativo mantenerlas en un molde de gratitud permanente y disponibilidad total. Decir “no” no es soberbia ni falta de humildad: es proteger el tiempo, el enfoque y el trabajo real. Diana Flores no le debe una firma a cada fan que se le cruza; le debe entrega a su selección y a su deporte, y en eso ha respondido con creces.