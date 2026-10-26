Juan Carlos Carpio y el Padre del Análisis Superior conversaron el viernes en Imagen Radio sobre la reestructuración financiera, programa de inversión y estrategia de negocios de Pemex; sin embargo, la parte más relevante fue la interpretación de soberanía energética que tiene la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El PAS considera que términos como soberanía energética suelen representar entelequias o, por lo menos, frases que tratan de cubrir o disimular intenciones que nada tienen que ver con lo que se nombra. Por ejemplo, la interpretación que tuvo Andrés Manuel López Obrador fue creer que el tamaño o las obras, hasta el momento sólo vistosas, como la Refinería de Dos Bocas, era lo importante.

La pésima dirección de Octavio Romero aumentó la presión sobre las finanzas públicas, creció la deuda con proveedores y, en general, empeoró en prácticamente todos los sentidos la dirección de Pemex. Este hombre fue “premiado” con la dirección del Infonavit, donde se ha encargado de incrementar la cartera vencida, la deuda a proveedores y el renacimiento de prácticas ilegales que parecía habían acabado.

Otro de los baluartes de esa interpretación de soberanía energética fue la construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual fue encargada a Rocío Nahle, quien usó más de 20 mil millones de dólares en una obra que originalmente dijo que costaría 9 mil millones de dólares. La obra no fue terminada por la mujer que hoy es gobernadora de Veracruz.

REMATE SOBERANO

Parafraseando el dicho “amistad que no se refleja en la nómina es demagogia”, el PAS señala: “soberanía energética que no se refleja en el bolsillo es demagogia”. Juan Carlos Carpio argumentó en Imagen Radio que la soberanía económica sí se está registrando en el bolsillo de los mexicanos, no sólo por el control de precios de la gasolina y diésel, sino porque han evitado presiones inflacionarias adicionales.

La estrategia consiste en estabilizar la plataforma de refinación en 1.8 millones de barriles diarios. Destinar 1.4 millones para refinación y el resto exportarlo para mejorar el perfil financiero. El director de Pemex explicó en el programa del PAS la estrategia se soberanía energética, que sí se refleja en los bolsillos. Al disminuir las importaciones de 60% del consumo del total de los combustibles comercializados en México a 30% y tener como meta llegar a poco más de 10% al final del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La matemática es sencilla: De entrada, parecería más atractivo exportar petróleo y aprovechar los altos precios internacionales; sin embargo, es mucho más caro importar gasolina y diésel. Esta estrategia ha permitido que los precios de gasolina y diésel se mantengan en 24 y 27 pesos por litro, lo que ha contribuido a que la inflación se encuentre en 3.62% a la última medición.

REMATE ADVERTIDO

A finales de la semana pasada diversos grupos de transportistas comenzaron a correr la versión de que a partir de hoy habría un paro nacional del autotransporte en la que participarían prácticamente todas las organizaciones; sin embargo, la ANTAC, presidida por David Estévez, se deslindó ante la falta de seriedad de las propuestas y, mucho más importante, la Concamin, presidida por Alejandro Malagón, emitió un comunicado en el cual pidió que se privilegiara el diálogo sobre la intención de paralizar al país.

REMATE OPTIMISTA

Banamex, dirigido por Edgardo del Rincón, pronostica que la economía mexicana crecerá 2.0% durante este año. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Análisis Económico de este banco, señaló que el dato del IGAE que dio a conocer el Inegi, presidido por Graciela Márquez, reconfirmó la aceleración de la economía está tomando velocidad. Vale la pena destacar que este crecimiento anual es todavía inferior al que se tuvo durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

REMATE GENIAL

Los del viñedo Casa Náufrago están convencidos de que el futuro está en los consumidores más jóvenes de vinos finos por lo que el 31 de octubre realizarán un festival de música electrónica, Rizoma, en sus viñedos. Saben que no les basta tener de las marcas mexicanas más premiadas en festivales internacionales, con más de 40 medallas, sino que están buscando ampliar su gama de negocios dentro de sus viñedos. Están convencidos de que festivales de este tipo aumentan el tiempo de estancia y la cantidad de productos que pueden ofrecer. Se trata, sin duda, de una interesante reconversión de negocios.

REMATE APOSTADO

La apuesta de Zoé Robledo y la dirección del IMSS es que esta semana se atenúen las presiones por la decisión de su comité técnico de recortar la modalidad 40 y con los trabajadores. Quizá están midiendo mal dónde están parados.