Día de confirmaciones

Ayer fue un día lleno de confirmaciones sobre temas acerca de los que el Padre del Análisis Superior le ha hablado en esta columna, como en sus espacios de radio y televisión dentro de Imagen. Si usted es asiduo seguidor, no serán sorpresas.

El equipo de la SICT, capitaneado por Jesús Antonio Esteva, ha hecho un gran trabajo para reconstruir la relación con la autoridad aeronáutica de Estados Unidos y ha difuminado el riesgo de una degradación a la autoridad aeronáutica mexicana, con el consecuente perjuicio para pasajeros y líneas aéreas nacionales.

Los pasos que han seguido son de sentido común. Se regresó al cumplimiento del acuerdo bilateral de aviación, que había sido roto por el capricho de Andrés Manuel López Obrador, el resultado es que Aeroméxico, Viva y Volaris (encabezadas por Andrés Conesa, Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena) ya podrán realizar vuelos de y hacia Estados Unidos, y terminación o inicio en el AICM y el AIFA, dirigidos por Juan José Padilla Olmos e Isidoro Pastor.

La subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro, logró reconstruir la relación con la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, incluso antes de que se conozca el resultado final de la auditoría de febrero a la AFAC.

El punto más preocupante era el presupuesto de la agencia que dirige Emilio Avendaño. Ya se confirmó que Hacienda, encabezada por Edgar Amador, hizo una ampliación presupuestal para el año próximo de casi 60% a lo que se había proyectado originalmente, con lo que AFAC tendrá recursos suficientes para cumplir con sus tareas.

REMATE REUNIDO

Una vez despejado este peligro se abre un panorama más claro para que la CNA, encabezada por Andrea Marván, autorice la creación de Más Vuelos, presidida por Roberto Alcántara, que sería la controladora de Viva y Volaris.

La analogía que hizo Andrés Conesa con Cintra, la cual fue obligada a separar Aeroméxico de la antigua Mexicana de Aviación, no aplica, puesto que han cambiado las condiciones y, quizá más importante, esa separación precipitó la quiebra de la aerolínea que desapareció casi totalmente, sólo se mantuvo el nombre con la aerolínea que dirige Leobardo Ávila como una empresa estatal.

REMATE RATIFICADO

Otra de las ratificaciones a los dichos por el PAS vino en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, al hablar sobre la situación tanto del sector energético como de las empresas energéticas del Estado. Sobre la gestión de la secretaria de Energía, Luz Elena González, vale la pena destacar que señaló la coordinación que hay entre 16 instituciones gubernamentales que han reducido los espacios para la comercialización ilícita de combustibles. Como ya le ha contado el PAS, los sistemas de trazabilidad de los combustibles ha detectado inconsistencias por más de 8 mil millones de litros o 61 mil 700 millones de pesos, prácticamente todos están en la comercialización y 13% en los expendios.

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio, confirmó todos y cada uno de los adelantos del PAS cuando destacó la consolidación en 1.76 millones de barriles diarios de producción petrolera que principalmente se comercializan en el mercado nacional, lo que ha permitido mantener el precio de 24 pesos por litro de gasolina y 27 pesos del diésel.

Carpio dio la razón al PAS cuando señaló que para consolidar y mantener el paso que ha tomado Pemex es necesario invertir 1.8 billones de pesos en todo el sexenio para fortalecer la producción, refinación y petroquímica.

REMATE ANTICIPADO

La problemática del IMSS está lejos de resolverse, a pesar de los anuncios del director general, Zoé Robledo, en los cuales no plantea grandes cambios en cuanto a su operación, sino que, más bien, parecen dedicados a ganar tiempo.

No se ve probable que los trabajadores sindicalizados acepten la propuesta a la que llegaron con el sindicato, que encabeza Rafael Olivos, y la dirección del instituto, puesto que las bases lo han rebasado totalmente.

Una de las solicitudes es una asamblea en la que se determine si Olivos sigue siendo secretario general o no. La mayoría de los trabajadores acusan a su líder sindical de no cumplir con ellos, sino trabajar para los intereses de Morena. No olvide que Olivos es diputado suplente de Morena y el titular de la curul es el exsecretario general del SNTSS, Arturo Olivares. Son muchos los que acusan a estos liderazgos de estar a favor de Morena, que preside Ariadna Montiel, y, a juzgar por lo visto, los trabajadores disidentes tienen razón. Ellos buscan un aumento directo al salario de 10% y la parte patronal ofrece menos de 4.0%, después, 8%, y lo demás en prestaciones.

REMATE APROBADO

Una vez aprobada la ley de pagos digitales se debe tener mucho cuidado con la implementación, como lo señala Vicente Gutiérrez Camposo, presidente la Canaco de la CDMX.