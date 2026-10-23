Según lo frasea el gobierno, un grupo de personas se reunió para defraudar al IMSS y el Consejo Técnico del organismo que dirige Zoé Robledo tomó una decisión que protege el patrimonio de la institución. Suena muy bien, pero no es cierto.

Utilizar la Modalidad 40 del IMSS no es fraudulento en modo alguno. Está contemplado en el artículo 271 de la Ley del IMSS de 1973 y en los artículos 64 y 65 de operación del instituto. No hay fraude de los derechohabientes y se tiene que investigar cuáles son las empresas que maquilaban para defraudar. Si fuera fraudulento, entonces sería obligación de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, llevar ante los tribunales a quienes estuvieran cometiendo un fraude que no es contra el IMSS, dado el caso, sino contra los derechohabientes.

El patrimonio del IMSS no es del gobierno ni del instituto. Es una institución de seguridad social creada con aportaciones de patrones y trabajadores mediante un esquema tripartito. Dado el caso, los defraudados serían los más de 78 millones de mexicanos que están afiliados al Seguro Social.

REMATE CONTEXTUALIZADO

En los últimos años, el uso de esta modalidad ha crecido básicamente porque ha cambiado la forma de empleo y la edad de las personas quienes, a pesar de llegar a la edad legal de retiro, requieren seguir trabajando bajo cualquier otra modalidad de empleo independiente. Para estar en la Modalidad 40 de la Ley del IMSS, el beneficiario tenía que hacer aportaciones adicionales para tener las semanas necesarias y cumplir con los requisitos para la jubilación de manera retroactiva y tener acceso a una jubilación cuando ya no pudieran trabajar.

Dicho esto, no existe ninguna intención de defraudar ni tampoco se están aprovechando de lo que algunos han llamado una “grieta”. Claramente, se trata de artículos de la ley que se deberían respetar mientras el Poder Legislativo no haga modificaciones. Un acuerdo del Comité Técnico como el que anunció la administración de Zoé Robledo no puede (quizá la palabra correcta es no debería) estar por encima de la ley.

REMATE ECONÓMICO

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director del IMSS a que presentara, antes de hoy, un programa para fortalecer las finanzas del instituto que dirige Zoé Robledo. Su primera acción concreta es castigar a quienes buscaron, dentro de la ley y con sus recursos, una mejor opción para financiar su retiro sin depender de las ayudas sociales. Durante las gestiones de Daniel Karam y Mikel Arriola en el IMSS se logró un gran avance para mejorar las finanzas del instituto, las cuales se han deteriorado muy profundamente durante las dos últimas administraciones. Al frente del instituto ha estado más de siete años Zoé Robledo porque Germán Martínez Cázares salió corriendo del IMSS, de tal manera que hasta se deslindó de Morena, que preside Ariadna Montiel, y mucho más importante, de Andrés Manuel López Obrador.

REMATE POLÍTICO

Quienes creen que todo debe tener alguna explicación política encuentran una derivada a esta decisión del Comité Técnico del IMSS. Sostienen que la usaron para quitar presión y dar por cerrada la negociación salarial con el SNTSS, que tiene como secretario general al diputado suplente de Morena Rafael Olivos. Se da como un hecho que ya aceptaron el acuerdo que aumenta 4.0% directo al salario y un porcentaje igual en prestaciones porque así lo acordó el líder sindical con el empleador. Quienes no se sienten representados por el sindicato insisten en que se mantendrán movilizados e incluso amenazan con suspender actividades el último día del mes.

REMATE FIFÍ

Los exabruptos del impresentable Gerardo Fernández Noroña y de la senadora Malú Micher por el acceso a la sala VIP (Premiere) de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, escaló a un punto peor, pues el secretario técnico del Congreso, Daniel Sibaja González, envió un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, para pedir que los senadores puedan usar el Salón de Protocolo del AICM. Afortunadamente, la Cancillería, el aeropuerto que dirige Juan José Padilla Olmos y el presidente del Senado rechazaron este despropósito e incluso Higinio Martínez negó el involucramiento del Senado y dijo que había sido una decisión indebida de Sibaja. Micher intentó desviar la responsabilidad de su acto prepotente contando una historia que dice haber vivido y que la conmovió mucho. Bastaría decir que Micher y los legisladores de Morena apoyaron el error de López Obrador de suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco, que sería mucho mejor que el AICM, a pesar de los grandes esfuerzos del equipo de Padilla Olmos.

REMATE INFLACIONARIO

Vaya drama hacen algunos con la inflación de la primera quincena de octubre y ya hasta pontifican reacciones para la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja.