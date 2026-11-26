Por Fadlala Akabani*

El mundo atraviesa una disputa entre la soberanía de las naciones y la voracidad de una oligarquía financiera, tecnológica y armamentista.

El caso extremo de esta deriva se observa en el genocidio en Gaza. Informes de organizaciones como el American Friends Service Committee y la Australia Palestine Advocacy Network documentan que empresas como Palantir Technologies —cofundada por Peter Thiel y dirigida por Alex Karp— establecieron alianzas con el Ministerio de Defensa de Israel para desplegar plataformas de inteligencia artificial (AIP) que automatizan la selección de objetivos militares. Esta maquinaria algorítmica, sumada a contratistas bélicos como Lockheed Martin, RTX y Elbit Systems, transforma al exterminio en lucrativo negocio bursátil.

El extractivismo amenaza la habitabilidad de nuestras ciudades a nivel global; un ejemplo, la expansión acelerada de centros de datos en Querétaro —donde operan gigantes como Microsoft, Google y Amazon— con instalaciones de hiperescala que consumen millones de litros de agua en una entidad que padeció sequía extrema en más de 94:4% de su territorio en 2022, 2023, 2024 y 2025, de acuerdo con datos de Conagua. Haciendo caso omiso de la Constitución Mexicana y la Ley General de Aguas, gobiernos locales del PRIAN, que lleva gobernando la entidad desde 1997, ponen al lucro digital por encima del desarrollo comunitario.

Ante estas amenazas globales, el recientemente publicado Manifiesto de París contra la oligarquía internacional, impulsado por Gabriel Zucman y suscrito por más de un centenar de intelectuales —incluidos los economistas y premios Nobel Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Esther Duflo y Daron Acemoglu—, aporta cifras contundentes: en 2026, 0,0001% más rico del planeta (unas 3 mil personas) concentra una riqueza equivalente al17% del PIB mundial, frente a 3% que poseía en 1987. Estas fortunas moldean la opinión pública comprando medios y redes sociales, financian campañas políticas y monopolizan recursos para la inteligencia artificial. El manifiesto, que suscribo, convoca la construcción de una internacional democrática: impuestos a los ultrarricos, protección a la prensa independiente y reforma a la gobernanza de la IA.

Desplomes severos en acciones de Nvidia y Anthropic en Wall Street durante noviembre de 2026 confirman la fragilidad de este modelo, dado que los inversores exigen una rentabilidad que la IA comercial aún no logra. El peligro es que la IA devenga en sistemas de vigilancia masiva y control social, tal como alerta Amnistía Internacional respecto al uso de herramientas de Palantir para perseguir manifestantes en favor de Palestina en Estados Unidos.

Ante tal decadencia, México muestra viabilidad de crecimiento económico con justicia social. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se consolida la defensa de la soberanía sin ahuyentar la inversión; entre enero y septiembre de 2026, la Inversión Extranjera Directa alcanzó un récord histórico de 43 mil 90 millones de dólares (alza de 5.3% respecto al mismo periodo de 2025), mientras que el PIB per cápita escaló al nivel más alto de la historia con 15,815.08 dólares corrientes, un incremento de 53% frente a 2018.

El gobierno de México apuesta por la soberanía científica y tecnológica a través del Tecnológico Nacional de México (TecNM) que abrió carreras y posgrados en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia de Datos; desarrollos nacionales como Olinia, un vehículo eléctrico accesible para las familias mexicanas; y se trabaja en Coatlicue, la supercomputadora pública más poderosa de América Latina, diseñada para alcanzar alrededor de 314 mil billones de operaciones por segundo.

*Analista