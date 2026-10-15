Un centenar de especialistas jurídicos de distintos signos coincidieron en enviar un mensaje inequívoco: “Defender a la jueza Martha Magaña es defender la independencia judicial y los derechos de todas y todos”.

Se lo dicen al Tribunal de Disciplina Judicial, y también a los mexicanos que parecen prestar cada vez más atención al caso de la mujer que otorgó la primera suspensión contra la reforma judicial hace dos años.

Le pregunto al abogado José Luis Nassar, uno de los firmantes, a qué cree que se deba este fenómeno que ha concitado semejante solidaridad; el fenómeno de la Jueza, llamémoslo así. “A que no podemos permitir que se imponga el mensaje de que será castigado quien piense en contra de los intereses del poder”, responde.

“Es una pelea para devolverle la imparcialidad a la justicia mexicana. Y un llamado para que se respete la libertad de interpretación de los juzgadores, y para defender el derecho de todas las personas a ser juzgadas por tribunales libres de presiones y represalias”.

Martha Magaña enfrentará hoy una segunda audiencia dentro del mismo procedimiento. El “no estás sola” de hace unos días alcanza ya a más juzgadores que viven una hostilidad similar: Juan Gerardo Anguiano, Luis Fernando Arreola, Agustín Buenrostro, José Antonio Lozano, Gabriela Ruiz, Sergio Sigales, Gelacio Villalobos, Citlallic Vizcaya.

El fenómeno de la Jueza. El de quienes se niegan a obedecer y doblarse ante el poder.