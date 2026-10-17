Diez años se cumplen hoy del inolvidable lunes 17 de octubre de 2016, el de la puesta al aire de Imagen Televisión, la tercera cadena nacional. No me detengo a enumerar lo mucho que el canal consiguió en esta década, no me toca hacerlo. Me limito a recordar uno de los conceptos esenciales expresados por nuestro director, Olegario Vázquez Aldir, en una entrevista en el primer noticiero, transmitido aquella noche: tratar de hacer, con responsabilidad, la mejor televisión posible para alcanzar a un gran número de mexicanos que seguirán viendo la televisión abierta. Los pronósticos eran adversos, y algunos incluso catastróficos. Diez años después podemos afirmar que se equivocaron. La televisión pervive. El éxito de Imagen Televisión es una prueba de ello. Durante ocho de esos diez años tuve el privilegio de dirigir y conducir el noticiero nocturno de la emisora. Seis de los ocho años transcurrieron en el régimen de López Obrador. Creo que la crónica que hicimos de lunes a viernes, noche tras noche, ayudó en algo a que él no se apoderara absolutamente de la palabra e impusiera una verdad única. Pese a la obcecación con la que agitó las hostilidades en nuestra contra –sobre todo en la segunda mitad del sexenio–, pudimos contarles a millones de mexicanos la historia de lo que ocurría entre 2018 y 2024. No más que eso; no menos. Una fortuna para mí haber formado parte de ese momento en la historia de la televisión mexicana. Gracias, Imagen.