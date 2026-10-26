Wesley So conquista por Cuarta vez la corona del Campeonato Nacional EU

Wesley So derrota a Fabiano Caruana, en dos partidas de ajedrez rápido de desempate y conquistó el pasado jueves 22 de octubre en Saint Louis, la corona del Campeonato Nacional de los Estados Unidos, por cuarta ocasión, en uno de los certámenes más atractivos y emocionantes que se hayan presenciado. En la última ronda Wesley So, de 33 años, fue derrotado inesperadamente por Sam Sevian, con el farolillo rojo de la clasificación general, mientras que Caruana se imponía a Awonder Liang, con lo que igualó en 7 puntos reales a So, quien ya se había coronado en 2017, 2020, y 2021.

El Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos se realizó en Saint Louis del 9 al 22 de octubre con 12 grandes maestros, cuatro de ellos con Elo superior a los 2,700 puntos: Caruana, So, Levon Aronian y Hans Moke Niemann, los cuatro miembros del equipo que consiguió el cuarto lugar en la reciente Olimpiada de Samarcanda.

Enfrentaron en un round robin de 11 rondas al ritmo clásico de 90 minutos por 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida con un añadido de 30” desde el primer movimiento, en una competencia categoría XVIII de la FIDE, con elevado promedio de 2,687 puntos Elo. La organización la Federación Nacional de los Estados Unidos y el Club de Saint Louis Chess Club, que recibe el apoyo económico del millonario Rex Sinquefield y su esposa Jeanne, patrocinadores además de la Copa Sinquefield.

Es hasta cierto punto un infortunio lo que le sucede a Fabiano Caruana, uno de los tres mejores ajedrecistas del planeta. Lo afectan las reglas del tie break, el vértigo de los desempates tanto a ritmo rápido como de blitz. Cuando disputó el título mundial al noruego Magnus Carlsen, en noviembre de 2018 en Londres, Caruana demostró estar en el mismo nivel que el monarca. Las doce partidas oficiales terminaron en tablas. Carlsen ganó en el tie break de ajedrez rápido. Es tradición y costumbre en el deporte, como parte de culto y reconocimiento al campeón mundial, que éste conserve la corona cuando el combate concluye en empate. No obstante desde una arista eminentemente deportiva ¿qué tendrá mayor o superior valor que el monarca empate ante X o que X iguale con el monarca?. Lo anterior no va más allá se una simple y sencilla consideración. Caruana es muy fuerte en el clásico pero no ha desarrollado la rapidez de vértigo de la mayoría de los GMs. Wesley So se coronó el pasado jueves a las 12.43 hora de México.

Clasificación Final, Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos, celebrado en Saint Louis. 1) Wesley So (2,770) 7 puntos reales (+4, =6, -1 ante Sam Sevian) premio de 56,000 dólares; 2) Fabiano Caruana, (2,784), 7 (+4, =6, -1 ante Andy Woodward); 51,500 dls; 3) Jeffery Xiong, (2,638), 6 ½ (+4, =5, -2), 30,000 dls; 4) Grigory Oparín, (2,656), 6 ½ (+3, =7, -1), 32,500 dls. 5) Andy Woodward, (2,619), 6 (+2, =8, -1); 20,000 dls; 6) Mishra, Abhimanyu, (2,636), 5 ½ (+1, =9,-1), 11,667 dls; 7) Levon Aronian, (2,725), 5 ½ (+2, =7, -2), 11,667 dls; 8) Awonder Liang, (2,685), 5 ½ (+3, =5, -3), 11,667 dls; 9) Sam Shankland, (2,646), 5 (+3, =4, -4), 9,000 dls; 10) Hans Moke Niemann (2,717), 4 (+1, =6, -4), 7,5000 dls; 11) Ray Robson, (2,708), 4 (+1, =6, -4), 7,500 dls; 12) Samuel Sevian, (2,708), 3 ½ (+1 sobre Wesley So; =5, -5), 6,000 dls.

Resultados de la R-10: 1) Liang 1/ Woodward; 2) Aronian 1-0 Robson; 3) Xiong ½ Caruana; 4) Oparin ½ Abhimanyu; 5) Shankland 1-0 Sevian; 6) Wesley So ½ Niemann.

Ronda 11, última: 1) ¡Sevián 1-0 Wesley So! 2) Niemann 0-1 Xiong; 3) Abhimanyu ½ Shankland; 4) Woodward ½ Aronian; 5) Robson ½ Oparin; 6) Caruana 1-0 Liang.

Desempate, Tie Break, 2 partidas al ritmo de 15´00” con 10” de añadido entre Wesley So y Fabiano Caruana 1 ½ - ½, ( ½, 1-0).

Blancas: Wesley So, 2,699.

Negras: Fabiano Caruana, 2,682.

Cuatro Caballos, C47.

R-2, Tie Break, CN de Estados Unidos, 22–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.d4 Ab4 5.Cxe5 0–0 6.Dd3 Te8 7.Ad2 Cxe5 8.dxe5 Txe5 9.0–0–0 d6 10.f3 Ad7 11.g4 Ac6 12.g5 Cd7 13.h4 b5 14.Rb1 a5 15.h5 Cc5 16.De3 Tb8 17.Ra1 a4 18.Ah3 a3 19.b3 Ce6 20.f4 Axc3+ 21.Dxc3 b4 22.Dxc6 Tc5 23.Da6 Tcb5 24.Af1 Cc5 25.Dc6 Ta5 26.Dd5 De7 27.Ag2 Tab5 28.Rb1 Ce6 29.Dd3 h6 30.gxh6 Df6 31.Ac1 Cxf4 32.Df3 g5 33.hxg6 1–0.