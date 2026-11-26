El dictum del juicio posicional y estratégico de los grandes maestros el campeón Gukesh, Dommaraju y su desafiante oficial el uzbeko Javokhir Sindarov, fue de empate en el medio juego en 20 movimiento. Unas tablas incoloras en el GdeD, sistema London, sin que ninguno se atreviese a un rompimiento central, tras intercambiar un caballo en e5, durante la segunda partida del match por el Campeonato Mundial que los enfrenta en Ginebra con un premio global de 2,500 dólares incluidos 2,000 dólares por victoria.

Ahora el score es de 1-1 después de dos combates equilibrados y hoy en la 3ª. partida, Sindárov conducirá las piezas blancas.

El sistema London se ha puesto en boga a raíz de la solidez y riqueza estratégica y táctica descubierta a fines del pasado siglo y empleada con frecuencia, en los últimos cinco lustros, por maestros como Karjakin, Caruana, Nakamura, Wesley So y Levon Aronian entre otros notables jugadores. Su configuración de peones blancos asemeja una pirámide con vértice en la casilla d4.

El London, (1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 c5 4.e3 e6 5.Cbd2 Cc6 6.c3 )como otras aperturas de peón tiene el inconveniente para las negras de dejar encerrado el Ac8 lo que retarda relativamente la conexión de las torres. Las blancas tras llevar el AD (c1-f4) fuera de la cadena gozan de rapidez en su desarrollo.

Hay poco más de 17,700 partidas con el sistema London y alrededor de 8,150 con la respuesta 6- … Dd8-b6. Y apenas poco más de 500 como Sindárov empleó en el séptimo lance, lo que es probable que sea una elección colectiva con su equipo de analistas. La intención es que el campeón Gukesh resuelva una posición poco conocida. Alejarlo de las líneas teóricas. En el archivo hay 43 partidas con 7. … Dd8-b6.

Entre los analistas de Sindárov figuran el ruso-ingles Nikita Vitiugov, número 53 del mundo con2,663, especialista de la Francesa y la Catalana y contratado poco después de la pandemia para hacerse cargo de la selección nacional de Inglaterra a la que representó en la Olimpiada de Samarcanda; Roman Vidonyak, de Leópolois, Ucrania, -población de gran tradición en el ajedrez-, entrenador de los neerlandeses Anish Giri y Jorden Van Foreest, y de su compatriota Mikhiddin Madaminov, de 20 años, GM con elo de 2,612.

El juego finalizó en el movimiento por triple repetición de la prudencia. La triple repetición se pudo en boga cuando Bobby Fischer reclamó tablas en posición inferior en la tercera partida del match final del Torneo de Candidatos en Buenos Aires ante La Roca Tigran Petrossian, de Armenia. Casi fue un shock para el armenio que seguramente pensaba que aún en asfixia de tiempo podía vencer al genio estadunidense.

En contraste con la primera partida que Sindarov y Gukesh lucharon con ardor, esta segunda fue incolora, lo que significa que el juego carezca de calidad. Las tablas son inevitables. El equilibrio de la posición no pudo ser roto.

Acaso el resultado esté en relación con los asaltos de estudio del adversario y adaptación al combate tan trascedente. Gukesh a diferencia de los últimos meses ha exhibido en las últimas dos partidas madurez y experiencia agonal, analiza con profundidad y consume tiempo. No arriesgo como en los Torneos. Garri Kaspárov es de los pocos que lo hacen favorito ante Sindárov. Tal vez su objetivo, aunque no se manifestó ayer, sea ganar con blancas y empatar con negras. Ha contenido el ritmo arrollador y poder del prodigio de Uzbekistán.

Y Sindárov ha jugado con cautela y en espera de que detectar y explotar un punto débil de su adversario. Su energía potencial puede estallar en cualquier momento.

Blancas: Gukesh, Dommaraju, India, 2,710.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,782.

Gambito de Dama, Sistema London, D002.

R-2, Campeonato Mundial de Ajedrez, Ginebra

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 c5 4.e3 e6 5.Cbd2 Cc6 6.c3 Sistema Londres, una roca en forma de pirámide de peones con vértice en c3; estructura que ha cobrado actualidad con singular dinamismo como la defensa Petroff, anteriormente consideradas pasivas y con tendencia al tablas. 6...Ae7 7.Ce5 Db6 8.Tb1 Cxe5 9.Axe5 Ad7 10.a4 0–0 11.Ad3 Dd8 12.0–0 Tc8 13.Ta1 Ae8 14.De2 Cd7 15.Ag3 f5 16.f3 Gukesh reflexionó media hora para este movimiento: 29´ 29” para ser precisos. 16...Cf6 17.Ae5 Cd7 18.Ag3 Cf6 19.Ae5 Cd7 20.Ag3 Cf6 ½.