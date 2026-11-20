Mientras los ojos de los aficionados y profesionales poco a poco se dirigen con interés y atracción al Campeonato Mundial que van a sostener los prodigiosos ajedrecistas Gukesh, Dommaraju, de India, y su retador oficial Javokhir Sindárov, en Ginebra, Suiza, en la multifacética y más precoz lucha de la historia en el tablero de los 64 escaques -la ceremonia inaugural tendrá lugar el próximo domingo 22 y la primera de 14 rondas el próximo martes 24-, se producen otros acontecimientos: el adolescente Faustino Oro, luminaria argentina de 13 años, ocupa la tercera posición en el torneo relámpago de blitz Titled Tuesday que reunió esta semana a 451 jugadores, los organizadores del Tata Steel de Wijk aan Zee, la catedral mundial del ajedrez, anuncian a 13 de los 14 grandes maestros entre los que figuran el astro de Uzbekistán Javokhir Sindárov y el turco larva de genio de meteórico ascenso: Yagiz Kaan Erdogmuz, adolescente de 15 años de edad que de la pujante generación es el que se proyecta con mayor fuerza hacia la corona mundial,

Faustino Oro día a día progresa a pasos agigantados en ajedrez clásico y el blitz tras que aprendió el juego hace apenas un lustro, durante la pandemia. Esta semana en el Titled Tuesday, certamen que organiza la página Chess.como en la que aparece con frecuencia una fotografía emblemática con la figura de los GMS Magnus Carlsen, de Noruega, Hikaru Nakamura, de Estados Unidos, y José Eduardo Martínez Alcántara, como símbolos de rapidez y precisión, sorprendió al clasificarse en el tercer sito, a medio punto de los vencedores el iraní Amín Tabatabaei, (3,268), incorporado en la lista del Tata Steel, y Nakamura.

Su actuación es excepcional si se considera que en el blitz es un combate de cinco minutos el total de la partida en el que cuenta la madurez, el arrojo, la sangre fría en la toma de decisiones.

La fuerza Elo de Faustino Oro 3,267 es respetable, manifiesta talento. La competencia se desarrolla a nueve rondas. El prodigio sudamericano acumuló 9 puntos (+8, =2, -1, la derrota ocurrió en la décima ronda ante el joven estadounidense Jeffery Xiong). Sus principales victorias fueron en la R-6, Nils Grandelius, R-7 Alexander Shimanov; R-8 Bogdan Daniel Deac y uno de sus empates fue ante Hikaru Nakamura con 3,451 puntos Elo.

Jugar el blitz a tan nivel en la elite refleja calidad. Se genera alta tensión y excesivo desgaste de energías. Aunque las perspectivas deportivas siempre se podrán valorar y cuantificar con mayor fidelidad y exactitud con los resultados de partidas en la modalidad de ajedrez clásico.

Tata Steel, de Wijk aan Zee. Faltan 56 días para el Tata Steel de Wijk aan Zee. El promotor neerlandés Jeroen van den Berg, anuncia a 13 de los 14 ajedrecistas de la elite que van a disputar la edición 89 a celebrarse del 15 al 31 de enero.

He aquí la lista en la que en primer término citamos su posición mundial y Elo en la lista oficial FIDE correspondiente a noviembre: 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,782 puntos. 5) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,772; 9) Vincent Keymer, Alemania, 2,761; 11) Anish Giri, Países Bajos, 2,747; 18) Amin Tabatabaei, Irán, 2,720; 19) Nihal Sarín, India, 2,720; 20) Levon Aronian, Estados Unidos, 2,719; 21) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,719; 24) Jorden van Foreest, 2715; 32) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,697; 59) Frederik Svane, Alemania, 2,657; 86) Andy Woodwar, Estados Unidos, vencedor del Torneo Challenger que le dio la calificación automática al torneo de Maestros, 2,635 puntos Elo.

La competencia se desarrollará en un roun robin, todos contra todos, de 13 rondas bajo el sistema clásico a un ritmo de 120 minutos el total de la partida, con un añadido de 30 segundos, y un adicional de 30” desde el primer movimiento.

Probablemente los organizadores del Tata Steel están en espera del resultado del Mundial de Ginebra. Es probable que hayan invitado al monarca Gukesh Dommaraju. En fin el jugador número 14 acaso podrá darse a conocer a los pocos días del duelo Gukesh-Sindárov.

Wijk aan Zee se distingue por ser reunión de consagrados y estrellas emergentes. Este año uno de los talentos del Challenger es el ucraniano Igor Samunenkov, que ya participó en 2020, a los 10 años de edad.

La Solución. El movimiento 1.Df2! satisface el enunciado. Si las negras juegan 1. …Dg5, Tb6++.