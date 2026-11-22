El ceremonial de inauguración del Campeonato Mundial de Ajedrez que marca un récord de precocidad se realiza hoy en Ginebra, Suiza, en una atmósfera de expectante atracción. Enfrentan el monarca Guskesh, Dommaraju, gran maestro de India, y el desafiante Javokhir Sindárov, de Uzbekistán, ambos de 20 años, en un match de 14 partidas. El certamen se realiza del 22 de noviembre al 12 de diciembre. La R-1, el próximo martes 24.

Un match en el que los pronósticos mayoritarios señalan a Sindárov favorito por el estado de forma y fuerza Elo de 2,782 puntos que lo colocan en la cuarta posición del mundo en la lista oficial FIDE, mientras que Gukesh, Dommaraju, que brilló intensamente al derrotar al chino Ding, Liren (+3,=9,-2) y convertirse en el campeón mundial más joven de la historia, a los 18 años, ha perdido en los últimos meses el poder que lo llevó al trono. Ocupa actualmente el sitio 26 en el ranking con 2,710 puntos Elo.

Uno y otro fueron niños prodigio; pertenecen a la revolucionaria generación del naciente siglo. Ambos son dueños de un estilo dinámico y agresivo y con pensamiento helado para resolver posiciones complejas en apuros y gestión de tiempo.

Gukesh nació en Chennai el 24 de mayo de 2006 y logró el título vitalicio de GM a la edad de 12 años, 7 meses y 17 días. Sindárov, nació en Tashkent, el 8 de diciembre de 2005 y conquistó el título de GM a los 12 años, 10 meses y 8 días. Cumplirá años durante el duelo.

Campeonato Mundial Sub20. Se desarrolla en Caracas, Venezuela el Campeonato Mundial Junior para menores de 20 años con la participación de 132 ajedrecistas de 32 países, incluso dos mexicanos Carlos Francisco Velázquez (2,208) y Jesús Daniel Díaz Guerrero (2,297) colocados en las posiciones 10 y 12 después de tres rondas con 2 ½ y 2 puntos respectivamente.

Los favoritos de la competencia que se realiza a once rondas bajo el sistema Suizo y al ritmo clásico son los maestros internacionales Kagan Ahmad, de Azerbaiyán (2,536), Ethan Vaz, de India, (2,511) y el Gran Maestro ruso Erdem Khubokshanov, (2,513), en función a su fuerza Elo. Otros fuertes jugadores son el GM Praneet Vupala, India, (2,472); MI Semen Novozhilov, Ucrania, (2,734) y el colombiano Santiago Lopez Rayo (2,445), que lideran el Campeonato. En la competencia femenina la maestra internacional Savitha Shri B, de India y Elo de 2,405 con más de 140 puntos sobre el resto de sus más cercanas adversarias.

El certamen lo inauguraron el miércoles pasado Delcy Rodríguez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, quien hizo el movimiento de apertura, Timur Turlov, titular de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y Hugo Martínez, presidente de la F. de Ajedrez de Venezuela.

La Solución. Con frecuencia circulan entre los maestros y profesionales problemas y estudios que además de representar un desafío quedan grabados en la mente como “Chunks”, posiciones que se conservan en la memoria como mecanismos de jaque mate. Un chunk puede ser por ejemplo el conocido mate de Legal, o bien el puente de Lucena o la W en el jaque mate de Rey, Caballo y Alfil contra Rey, etc. La asociación combinatoria puede quedar como grabada como modelo y salir del recuerdo a la superficie en las partida, o bien el procedimiento para

La posición se resuelve mediante una lluvia de jaques y un movimiento intermedio espectacular de entrega de la Dama y la armonía de las piezas menores y la torre. La secuencia combinatoria principia así y obliga al monarca negro a realizar una larga peregrinación de la lado a lado del tablero en el intento de escapar del cadalso: Nueva partida

La Solución. La posición se resuelve mediante una lluvia de jaques y un lance intermedio espectacular de sacrificio de Dama y la armonía de las piezas menores y la torre. La secuencia combinatoria principial: 1.Txh7+ Rxh7 2.Dh5+ Rg7 3.Dh6+!! Algunos maestros poseen con el olfato combinatorio la enorme capacidad de visualizar desde el principio la mirada de Rayos X del Ad2 sobre la casilla h6. 3...Rxh6 4.f5+ Tg5 [4...Rg7 5.f6+ Rf8 6.Ah6+ Re8 7.Cc7++] 5.Th4+ Las piezas funcionan con la exactitud del engrane de un mecanismo de relojería. Las blancas despliegan armonía dinámica y letal sobre el tablero. 5...Rg7 6.f6+ Rf8 [6...Rg6 7.Ce7++] 7.Th8+ Tg8 8.Ah6+ Re8 9.Txg8+ Rd7 10.Cb6+ Rc7 11.Tc8+! Rxb6 12.Ae3+ c5 13.Axc5+ Ra5 14.Ta8++.