Tablas en acción combativa, de alto nivel y muy atractiva, la tercera partida por la corona mundial. Si el combate que sostienen el monarca Gukesh, Dommaraju y el desafiante Javokhir Sindárov, fuese por puntos, se podría decir, que el GM indio después de tres rounds, gana ligeramente: ha refutado dos veces la Ruy López, en la línea del Muro de Berlín, variante Río de Janeiro. Ha mostrado en su esgrima mejor preparación y no sólo eso sino que además ha obligado, con líneas secundarias, a que el astro uzbeko consuma mayor tiempo; en el lance 13 Sindárov había gastado 35 minutos y Gukesh menos de dos minutos, y en el 33 entra en zeitnot: 4´14” contra 11´32. El final mostró un duelo entre dos mentes frías y precisión en el cálculo.

Mañana la R-4 con Gukesh con blancas.

Blancas: Javokhir Sindarov, Uzbekistán, 2,710.

Negras: Gukesh, Dommaraju, India, 2,710.

Ruy López, Muro de Berlín, V. Berlinesa, C31.

R-3, Campeonato Mundial, Ginebra, Suiza, 26–11–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Ae7 Gukesh se desvía de la línea que empleó en la primera partida. En la anterior había jugado Cd6 atacando la pieza más activa de las blancas el Ab5. 6.De2 Observe el lector aficionado como a corta y larga distancia los GMs y MI atacan los puntos débiles, piezas o peones sin apoyo. Lo hacen porque inducen al adversario a la defensa. Y desde el ángulo ágonal siempre es preferible atacar que defenderse. Y esto repercute en el aspecto sicológico. 6...Cd6 7.Axc6 bxc6 En teoría Sindárov va a lograr con su siguiente jugada una ventaja de carácter estratégico: Las blancas con dos grupos de peones y las negras con tres islas y el peón aislado de a7 lo que representa en términos generales una debilidad. 8.dxe5 Cf5 9.De4 Ataque a la debilidad. 9...g6 Las casillas f6 y h6 quedan débiles y la posición sugiere que en cualquier momento las blancas pueden jugar Ah6. [9...d5 10.exd6 Cxd6 11.Dxc6+ Ad7 12.Dc3 0–0±] 10.Cd4 Cxd4 11.Dxd4 d5 12.Cc3 Posición antigua. Ljubomir Ljubogevic 1/2, Boris Spassky, Copa Mundial de Belfort; 1987; Van der Wiel 1/2 Spassky, Copa de Europa, 1988. [12.exd6 0–0 13.Ah6 Af6 14.Dd2 Axb2 15.dxc7 Dxc7 16.Db4 Ag7= 17.Axg7 Las negras con el A contra el C.] 12...Ae6 13.Ca4 Db8! En los relojes se manifiesta la mejor preparación del campeón mundial en esta línea. Sindarov ha consumido 35 minutos y Gukesh apenas dos minutos. Para ser precisos: El crono del uzbelo marca: 1 horas 25´15” y el del indio 1h, 58´03”. 14.a3 Db5 15.Ae3 Dc4 16.b3 Dxd4 17.Axd4 Sindárov controla c5 que puede emplear como cabeza de playa con una de sus piezas menores. 17...Af5 Las negras cuentan con la pareja de alfiles y el Ae6 se activa mediante ataque, en posición equilibrada. 18.Ta2 [18.c3 Ac2 19.e6 Tg8 20.Tfe1 fxe6 21.Txe6 Rd7 22.Tae1 Axa3=] 18...a5 19.f3 Con la idea de g4, ganar espacio y hacer perder un tiempo al A- 19...h5 20.Te1 g5 Tiempo: 51´12” contra 1 hora 22¨29”. 21.c3 Rd7 22.Cc5+ Axc5 23.Axc5 Perspectivas lejanas de tablas, si se intercambiasen piezas, por los alfiles de diferente color. 23...Thb8 24.b4 axb4 25.cxb4 Ta4 El ajedrez es bloqueo. 26.Taa1 Re6 27.Ad4= Ad3 28.Te3 Ac4 29.f4 Se escenifica una lucha tensa de exactitud en el cálculo 29...gxf4 30.Tf3 Tba8 31.h3 Si: [31.Txf4 Txa3 32.Tf6+ Re7 (32...Rd7?? las blancas ganarían mediante: 33.Txf7+ Re6 34.Tf6+ Rd7 35.e6+ Re7 36.Txa3 Txa3 37.Th6 Rd6 38.Ac5+ Re5 39.e7 Ta8 40.Txh5++-) 33.Ac5+ Re8 34.Txa3 Txa3 35.Txc6=] 31...Rf5 32.g3 Re6 33.Rg2 Sindárov entra en la zona de riesgo del zeitnot: Dispone de 4´14” para 13 lances y Gukesh de 11´32.” La acumulación del incremento de 30” se produce al llegar al primer control de tiempo. 33...c5! 34.Axc5 [34.bxc5 Tb8 35.c6 Af1+ 36.Rxf1 Txd4 37.a4–+ fxg3 38.a5 h4 39.a6–+ Tdb4 40.a7 Tb1+ 41.Txb1 Txb1+ 42.Re2 Tb2+ 43.Rd3 Ta2–+] 34...d4 35.Txf4 Ad5+ 36.Rf2 d3!= 37.b5!?=+, Txf4+ 38.gxf4 Ac4 39.Ab4 Axb5 Tiempo 08” vs 6´51”. 40.Tc1 c6 41.Re3 Tg8 El campeón busca detectar una rendija con la idea de presionar y ganar. Era posible: [41...f5 42.exf6 Rxf6 43.Te1 Td8 44.Aa5 Td5=] 42.Re4 f5+= 43.exf6 Tg2 44.Ac3 Te2+ 45.Rf3 c5 46.Te1 Ac6+ 47.Rg3 Txe1 48.f5+ Rxf5 49.Axe1= Si: [49.f7?–+ Te3+ 50.Rh2 Te8 51.fxe8D Axe8 52.Rg3 Re4 53.Rf2 h4 54.Aa5 c4 55.Ac3 Ac6 56.Aa1 Aa4 57.Ac3–+] 49...Rxf6= 50.Rf4 Re6 51.Re3 Ab5 52.a4 Aa6 53.Rd2 Re5 54.Af2 Rf4 55.h4 Rg4 56.Rc3 Rf3 57.Ae1 Re2 58.Ad2 Rf3 59.Ag5 Re2 60.Ad2 Rf3 ½..