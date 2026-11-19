Recuerdo al notable ajedrecista Anthony Miles porque en 1976 se consagró como el primer inglés en conquistar el título de Gran Maestro reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y porque recibió un premio de 5,000 libras esterlinas que le concedió el banquero James Slater, el mismo que puso una enorme cantidad de dinero para que Bobby Fischer acudiera a Reikiavik a jugar el match del Siglo contra Boris Spassky; porque en 1980 durante la celebración del VII Campeonato de Europa en Skara, Suecia, tras jugar con las negras derrotó con el provocador movimiento 1. … a6 seguido de 2….b5, al monarca mundial Anatoly Kárpov; y además porque ocurrió un incidente que puso la cara roja de vergüenza al promotor Alejandro Preve Castro cuando tras que Anthony Miles ganó invicto el XII Carlos Torre Repetto de Mérida, al vencer en la última ronda al húngaro Peter Horvatl (en esa última fecha de 1999 el GM mexicano Gilberto Hernández derrotó con blancas al ruso-estadounidense Boris Gulko, en una Siciliana), se paró debajo de la jaula del papagayo del hotel Caribe y con voz tronante lanzó un rayo: “¡Es usted un bandido!”.

Miles estaba furioso porque al comunicársele que se cambiaba la hora de premiación, ajena a la voluntad de Preve, desconfiaba, no tenía la certeza de que fuera a recibir el premio de 5 mil dólares. Se le explicaron las razones y el incidente se apagó con la misma rapidez que principió.

El pasado 12 de noviembre el comentarista y ajedrecista Andre Schulz dedicó un artículo en el 25 aniversario de la muerte del emblemático campeón inglés. En la información presentada en la página de Chessbase se incluye una fotografía en la que Miles juega acostado en una camilla, víctima de dolores en la espalda, ante El Terrible Víctor Kortchnoi en el Torneo de Tilburg de 1985.

Nacido el 23 de abril de 1955 en Birmingham Antony Miles destacó en el juego a corta edad. En 1968 ganó el campeonato de Gran Bretaña Sub 14. Su talento lo llevó a distinguirse en prestigiosos torneos que lo colocaron entre los diez mejores del mundo en la clasificación oficial de la FIDE. En los 90 fue uno de los jugadores ingleses emblemáticos junto a John Nunn, Nigel Short y Jonathan Spielmann.

Al citar ayer su triunfo sobre Kárpov acaso sea conveniente recordar esta partida que causó conmoción. Se trata de un juego atrevido ante un adversario superior. Traigo a colación unas palabras del ex monarca mundial Emmanuel Lasker: “El ajedrez es una lucha en la que las virtudes de la mente y voluntad se ponen a prueba. No jugamos contra una máquina perfecta si no contra un ser humano que siente, duda y comete errores bajo la presión adecuada”.

Emmanuel Lásker estableció un récord de 27 años en el trono del campeón mundial. En 1983 conquistó el Torneo de Nueva York con 13 victorias en 13 partidas. Ganó el título al imponerse a Streinitz y lo perdió ante Capablanca en 1921. En su juego de riesgo por lo general adelantó en los torneos a Capablanca y a Alexander Alekhine.

En el juego gravitan elementos sicológicos. Lasker al igual que Kárpov y Petrossian eran de una destreza extraordinaria en la defensa. Miles al enfrentarse a Kárpov era consciente de los conocimientos enciclopédicos del uralés sobre las aperturas. Probó 1. …a4 y ganó el juego y el acontecimiento circuló por todos los meridanos y paralelos del planeta.

Blancas: Anatoly Kárpov, Rusia, 2,725.Negras: Anthony Miles, Inglaterra, 2,545.Apertura Irregular, (Defensa Oswens) B00.R–1-1, Match Rusia vs Inglaterra, VII CE, Skara, Suecia, 20–01–1980.

1.e4 a6 Sorpresa y lance de riesgo ante un adversario muy superior. Miles transgrede los principios de apertura con arrojo. Se lanza a una temeraria aventura. 2.d4 b5 3.Cf3 Ab7 4.Ad3 Cf6 5.De2 e6 6.a4 c5 7.dxc5 Axc5 8.Cbd2 b4 9.e5 Cd5 10.Ce4 Ae7 11.0–0 Cc6 12.Ad2 Dc7 13.c4 bxc3 14.Cxc3 Cxc3 15.Axc3 Cb4 16.Axb4 Axb4 17.Tac1 Db6 18.Ae4 0–0 19.Cg5 [19.Axh7+ Rxh7 20.Cg5+ Rg6= 21.Dg4 f5 22.Dg3 Dd4 23.Cxe6+ Dg4 24.Cxf8+ Txf8=] 19...h6 20.Ah7+ Rh8 21.Ab1 Ae7 22.Ce4=+ Tac8 23.Dd3?–+ Txc1 24.Txc1 Dxb2 25.Te1 Dxe5 26.Dxd7 Ab4 27.Te3 Dd5 28.Dxd5 Axd5 29.Cc3 Tc8 30.Ce2 g5 31.h4 Rg7 32.hxg5 hxg5 33.Ad3 a5 34.Tg3 Rf6 35.Tg4 Ad6 36.Rf1 Ae5 37.Re1 Th8 38.f4 gxf4 39.Cxf4 Ac6 40.Ce2 Th1+ 41.Rd2 [41.Rf2 Ta1–+] 41...Th2 42.g3 Af3 43.Tg8 Tg2 44.Re1 Axe2 45.Axe2 Txg3 46.Ta8 Ac7 0–1.