Reservas de energía, desafío hoy y siempre

El 20 de agosto, el Sistema Eléctrico Nacional alcanzó una demanda máxima histórica de 54 mil 530 megawatts. Es decir, nunca antes el país había requerido tanta electricidad al mismo tiempo. Esa demanda fue satisfecha porque la reserva de generación eléctrica pasó de 3% en 2018 a 12% al cierre de septiembre. Ese dato, demuestra que hoy en el SEN existe un mayor margen entre la capacidad disponible y la demanda y, más allá de la grilla política y resultado de la reorientación de la política pública que centralizó en la Sener las decisiones y la coordinación de empresas y reguladores del mercado, entre 2025 y 2026 entraron en operación seis nuevas centrales de ciclo combinado que se construyeron el sexenio pasado que aportaron 3,203 megawatts. No ocurrió un apagón en ninguna región del país porque a pesar del pico, quedó una reserva de 6% en el SEN.

Más allá de la crítica sana, hay que comentar lo que está ocurriendo, porque no sólo hay inversión del Estado en generación de ciclo combinado, sino que de los 36 proyectos con inversión privada que fueron aprobados en la primera convocatoria realizada por la Sener inician construcción entre diciembre y enero, lo que permitirá incrementar en 16 puntos porcentuales la oferta disponible al SEN entre 2027-28, más los cuatro de ciclo combinado que están por entrar en operación, los cuales suponen un incremento suficiente para mantener la oferta que impone el actual ritmo de crecimiento de la economía.

Si cuestiona si se alcanzará la meta de contar con 58 centrales de energía limpia con capacidad de generación de alrededor de 10,500 Mw, le va a sobrar, porque recuerde que viene la Segunda Convocatoria de la Sener a finales de este mes, y seguramente podrá entrar un mayor número de proyectos dado que en la primera se presentaron más de 150. La coordinación lograda por Sener de las cinco entidades en el proceso de autorización de proyectos permite autorizar en un mes, pero tienen que llegar listos porque toda autorización obliga a que cumplan con cinco estudios de factibilidad, impacto ambiental, consulta indígena, ingeniería básica y capacidad financiera. O los tienen y son empresas (no despachos), o mejor no juegan.

Lo aprobado implica una inversión de un millón de millones, 168 mil 100 millones de pesos, cifra que repite la Presidenta y que se encuentra firmada y en construcción, pero con la segunda convocatoria podría duplicarse. La intención es que la oferta eléctrica se expanda hasta 20% por arriba de la demanda incremental que, con todo el proceso de digitalización, ha crecido medio punto por arriba del incremento del PIB.

¿Que la hace factible de incorporarse al SEN? Toda ha sido convenida en los contratos con obligaciones de almacenamiento de respaldo de al menos tres horas. Ése es el promedio internacional ahora que han bajado los costos de las baterías y avanza la tecnología de almacenamiento eléctrico. La AIE estima que, para 2027, las baterías tendrán capacidad de reserva de hasta 6-8 horas, pero no es claro que el costo siga bajando.

DE FONDOS A FONDO

#Enzu llega a México de la mano de, Corporativo Kosmos, con más de 60 años de trayectoria, encabezado por Jack Landsmanas, y cuya actividad histórica se había concentrado en servicios de alimentación, logística y servicios esenciales, atendiendo operaciones de gran escala tanto del sector público como privado. El grupo ha desarrollado distintas verticales, incluyendo el sector inmobiliario, como construcción de edificios de departamentos para rentas y hotelero. Uno de sus proyectos más recientes se ubica en Paseo de la Reforma, justo al lado del HSBC y el Bx+, esquina icónica con vista al Ángel. Con una inversión superior a 60 millones de dólares y dos conceptos hoteleros operados por Ennismore y Accor: Hyde Mexico City Reforma, primer hotel de la marca Hyde en América Latina, ya inaugurado, y SO/ Mexico City Reforma, próximo a entrar en operación. Hyde cuenta con 106 habitaciones y forma parte de un proyecto de reutilización adaptativa de dos edificios representativos del modernismo mexicano y lo rico es Enzu, el restaurante ancla de SO que hará las delicias de la culinaria japonesa en la ciudad.