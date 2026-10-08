Klar: ¿qué falta para integrarse en Bineo?

Tome nota. Quien no ha dejado de apretar el paso en el ecosistema financiero es Klar. Fíjense que, si analizamos fríamente el resultado antes de impuestos de los nuevos jugadores del mercado, la diferencia es abismal.

Mientras la rentabilidad en el sector sigue siendo el talón de Aquiles en la mayoría de las fintech, tanto bancos y sofipos que abrieron operaciones entre 2019 y 2023, Klar sofipo destaca por su rentabilidad constante desde septiembre de 2025, cuando anunció la intención de adquirir la licencia bancaria de Bineo al Grupo Financiero Banorte.

Lo extraño es que ha pasado un año sin que se haya concretado la fusión, lo que se esperaría normal si considera otras adquisiciones como las de Covalto, Ualá o transición a banco como la de NU, entidades que fueron banco sin mantener un track record de rentabilidad de al menos un año constante. Desde septiembre de 2025 hasta junio de 2026, con datos CNBV, ha sido rentable y alcanzó un pico de 67 millones de pesos al cierre del primer semestre, con un ROA de 2.53% y ROE de 19.62%.

Esto cobra particular relevancia cuando hacemos el análisis comparativo con otros participantes. Vemos resultados que ellos mismos catalogan como volátiles en gigantes como Nu, hoy banco, que así como tiene meses de ganancias, reporta caídas de hasta 132 millones de pesos en el mes que fue autorizado para ser banco. Lo que contrasta, sobre todo por sus agresivas estrategias de comercialización para seguir comprando mercado, es el bloque de instituciones que operan constantemente con pérdidas; nombres que ya tienen licencia bancaria como Ualá, Banco Plata, Bineo, Openbank y Revolut, que mantienen negativos cada mes, uno de los factores que fue tomado en cuenta por sus fondos.

Klar, encabezado por Stefan Möller, se fundó en 2019, como fintech digital y adquirió Sefia Sofipo en 2023. De entonces a la fecha, consolidó su plataforma tecnológica para escalar su capacidad operativa. Está respaldado con fondos de capital de riesgo de alto prestigio como General Atlantic, Prosus e IFC, el principal brazo financiero del Grupo Banco Mundial.

Si el balance registrado en CNBV es el indicador, diría que la sofipo les empieza a quedar chica, y cuenta con la fortaleza financiera para completar la fusión con Bineo, más cuando ha dado muestra desde su fundación de que su foco es México y acredita en la práctica que ha sabido construir su balance con adecuados sistemas de evaluación de riesgo, capital, liquidez y sólido sistema de cumplimiento regulatorio. Su rentabilidad es realidad.

DE FONDOS A FONDO

#Cenagas… Cuitláhuac García, titular de Cenagas, no midió el efecto de sus declaraciones en la mañanera. La semana pasada hubo una reducción de 20% en el suministro de gas de la empresa El Paso Natural Gas Company, por mantenimiento programado en la red de Kinder Morgan, además de una falla en una estación de compresión. El evento fue adecuadamente administrado por la Sener de Luz Elena González, con la coordinación entre la CFE de Emilia Calleja (principal comprador del gas) y Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio, la misma que permitió elevar de 1.5 a tres días la reserva de gas natural del país.

Esto evitó un problema crítico de suministro —el episodio duró del 25 de septiembre al 4 de octubre—, y no hubo un problema de desabasto de gas, aunque hay como cinco terminales de almacenamiento y el volumen circulante almacenado ronda los 23 mil millones de pies cúbicos, y se consumen alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios.

#Mujeres_en_Energía… La transición energética necesita más infraestructura, sí. Y más referentes. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), las mujeres representan apenas una de cada cinco personas que trabajan en el sector energético a nivel global, esto refleja los retos que aún persisten para lograr una mayor participación femenina en una industria clave para el desarrollo sostenible. Así, cobra relevancia el Premio Mujeres Promesa en la Transición Energética, impulsado por ENGIE, la embajada de Francia en México, Instituto Francés de América Latina (IFAL) y Muframex. Busca reconocer a científicas e ingenieras que, desde la investigación, innovación y liderazgo desarrollan soluciones para algunos de los desafíos del sector energético.