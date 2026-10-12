Zorra gris que deambulaba en supermercado de Q. Roo dio positivo a rabia; Salud busca a quienes tuvieron contacto

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) pidió a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris en Cancún que acudan a valoración médica, luego de que el ejemplar diera positivo a rabia.

El animal fue visto el pasado 3 de octubre en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera, ubicada en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez.

Tras confirmarse el resultado de laboratorio, las autoridades iniciaron la búsqueda de personas y mascotas que pudieron haber tenido contacto con el mamífero. Entre los casos reportados se encuentra el de una niña de un año que sufrió un rasguño y recibió atención médica y vacuna antirrábica preventiva. La menor se encuentra en buen estado de salud.

¿Qué hacer si tuviste contacto con la zorra?

La Secretaría de Salud exhortó a quienes tocaron al animal, sufrieron mordeduras o rasguños, o pudieron estar expuestos a su saliva, a comunicarse con las autoridades y acudir a una unidad médica, incluso si no presentan síntomas.

En caso de heridas, se recomienda lavarlas inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y buscar atención médica sin demora.

Para recibir orientación, están disponibles los siguientes números:

911: para reportar la situación.

911: para reportar la situación. 998 888 6640: Secretaría de Salud, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

El llamado también incluye a los propietarios de mascotas que pudieron haber interactuado con el ejemplar.

¿Por qué es importante atenderse?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede transmitirse mediante la saliva de un animal infectado, principalmente por mordeduras. Una vez que aparecen los síntomas, es prácticamente mortal; sin embargo, la atención oportuna y el tratamiento preventivo indicado pueden evitar que se desarrolle.

Por ello, las autoridades piden no tocar ni intentar capturar animales silvestres y reportar su presencia. La localización de posibles contactos es fundamental para prevenir contagios.