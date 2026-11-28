El impacto del crecimiento demográfico y la urgencia de transformar los modelos de producción y consumo centraron el debate de la conferencia “Sobrepoblación, ¿una huella ecológica?”, realizada en el marco del Foro Internacional Ambiental en esta entidad.

Durante el encuentro, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, y el presidente del Pakistan Green Party, Liaquat Ali Shaikh, coincidieron en que la crisis climática requiere replantear la relación entre el desarrollo económico y la capacidad de los ecosistemas.

Castrejón Trujillo expuso que la población mundial creció de 2 mil 500 millones de habitantes en 1950 a más de 8 mil millones en la actualidad, con proyecciones de la ONU que apuntan a cerca de 10 mil 300 millones para 2080. No obstante, enfatizó que el problema central no es únicamente demográfico, sino el consumo desmedido que agrava la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Para el caso de México, la líder ecologista propuso impulsar una economí­a circular y una producción sostenible que permitan reducir residuos sin frenar el bienestar social. Asimismo, se pronunció por atender los cambios poblacionales mediante la educación ambiental y el fortalecimiento de política de salud para adultos mayores, bajo un enfoque de derechos humanos y sin medidas coercitivas.

Por su parte, Liaquat Ali Shaikh señaló que las políticas públicas deben dejar de enfocarse exclusivamente en el control poblacional y priorizar el desarrollo humano. El dirigente pakistaní­ llamó a medir el progreso de las naciones no solo por su crecimiento económico, sino por su impacto ecológico, promoviendo energí­as renovables, acceso al agua potable y adaptación al cambio climático.

Finalmente, ambos representantes destacaron la responsabilidad de los partidos verdes globales para impulsar soluciones que garanticen condiciones de vida dignas para las generaciones presentes y futuras.