A siete meses de haber iniciado operaciones, el Tren “Felipe Ángeles” Buenavista-AIFA ha movilizado a más de 6 millones de personas entre la capital del país y el Estado de México, informó este jueves la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con el reporte oficial correspondiente al periodo del 26 de abril al 26 de noviembre de 2026, los recorridos acumulados de este sistema ferroviario equivalen a dar 6 mil 237 vueltas a la Tierra o realizar 325 viajes de ida y vuelta a la Luna.

El sistema, implementado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y operado por Banobras, cuenta con una extensión total de 41.68 kilómetros, de los cuales 22.94 kilómetros pertenecen a la nueva infraestructura del tramo Lechería-AIFA.

Estaciones y rutas de mayor demanda

Las estadísticas de movilidad revelan que los viernes se han consolidado como los días de mayor afluencia. El máximo histórico desde su apertura se registró el viernes 9 de octubre, jornada en la que se contabilizaron 54 mil 646 entradas en un solo día.

En cuanto a la operación por estaciones y trayectos, la dependencia detalló los siguientes indicadores:

Terminal con mayor uso: Buenavista concentra la mayor demanda con un millón 928 mil 388 entradas acumuladas, lo que representa un promedio de 9 mil 453 ingresos diarios.

Buenavista concentra la mayor demanda con un millón 928 mil 388 entradas acumuladas, lo que representa un promedio de 9 mil 453 ingresos diarios. Principal ruta: El trayecto Buenavista–Prados Sur (en ambos sentidos) encabeza las preferencias con 416 mil 914 viajes, equivalentes al 9.3 por ciento del total de los traslados.

El trayecto Buenavista–Prados Sur (en ambos sentidos) encabeza las preferencias con 416 mil 914 viajes, equivalentes al 9.3 por ciento del total de los traslados. Impacto regional: La estación Prados Sur, ubicada en el municipio mexiquense de Tultitlán —que cuenta con 487 mil 646 habitantes según el INEGI—, destaca como uno de los puntos clave de conexión metropolitana.

Conectividad y movilidad sustentable

Además de Tultitlán, el trazo del nuevo tramo Lechería-AIFA cruza por zonas de alta densidad poblacional en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango a través de seis estaciones intermedias y la terminal aérea.

La SICT subrayó que la entrada en vigor de este tren eléctrico ha permitido sustituir traslados realizados anteriormente en combis, vagonetas y autobuses de diésel antiguos por una alternativa segura, con accesibilidad universal y amigable con el medio ambiente, fortaleciendo la recuperación de los trenes de pasajeros impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.