Para ampliar la oferta de salud animal gratuita y a bajo costo en el sur de la capital, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, inauguró la segunda clínica veterinaria pública de la demarcación, ubicada en el mercado Villa Coapa.

Con esta apertura, la alcaldía suma dos centros de atención —junto al ubicado en el Ajusco Medio— respaldados por una política de bienestar animal que ha brindado más de 87 mil servicios durante los últimos dos años.

Durante el evento, Osorio subrayó que el proyecto responde a una petición realizada por habitantes de las Supermanzanas desde su campaña y validada mediante una asamblea vecinal. Asimismo, atribuyó la ampliación de infraestructura urbana y de servicios al manejo honesto del presupuesto, recordando que la demarcación obtuvo una calificación del 100 por ciento en transparencia por parte del INFO CDMX en 2025.

“Sin corrupción, el dinero alcanza para más. Alcanza para recuperar parques, mejorar nuestras calles, fortalecer los servicios urbanos y abrir una segunda clínica veterinaria pública”, afirmó la mandataria.

Servicios y horarios de atención

De acuerdo con Julio César Bartolo, subdirector de Promoción a la Salud y Protección Animal de la alcaldía, la clínica de Villa Coapa iniciará operaciones este jueves 26 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

La oferta médica incluye:

Consultas veterinarias y asesorías.

Desparasitaciones y vacunación antirrábica.

Talleres educativos sobre tutela responsable.

Algunos servicios serán gratuitos y otros contarán con cuotas de recuperación establecidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, enfocándose en apoyar la economía de las familias y personas adultas mayores. Además, la próxima semana se abrirá la agenda para cirugías de esterilización, rubro en el que Tlalpan acumula más de 11 mil procedimientos realizados hasta octubre de 2026.

Estrategia integral de bienestar animal

La alcaldía destacó su papel como demarcación pionera en la Ciudad de México al implementar un programa formal de atención y esterilización para animales comunitarios en situación de calle, además de ser la primera en firmar un convenio con la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para agilizar denuncias por maltrato.

A la inauguración acudieron Ana Villagrán, directora de la Agencia de Atención Animal (AGATAN); Francisco Javier García, subprocurador de la PAOT; José Antonio Alcocer, director de la Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan; y José Antonio Romero, en representación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.