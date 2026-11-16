Suspenden pago del Bienestar; no habrá depósitos este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre no habrá depósitos de la Pensión Bienestar, debido a que es día de descanso obligatorio por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Por esta razón, las dispersiones del apoyo económico se reanudarán mañana martes 17 de noviembre, cuando corresponda el turno de las personas cuyo primer apellido comienza con la letra M.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, esta semana los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M.

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M. Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.

Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

La letra M contará con dos días de dispersión debido a que concentra un importante número de personas beneficiarias.

En cuanto los montos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, estos varían dependiendo del programa social en el que estén inscritos los beneficiarios, en el caso de la Pensión para Personas Adultas Mayores se darán 6 mil 400 pesos; Pensión para Personas con Discapacidad son 3 mil 300 pesos; de la Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, serán 3 mil 100 pesos y por último el Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, recibirá mil 650 pesos.

¿Se puede retirar el dinero este lunes 16 de noviembre?

Aunque este lunes no se realizarán nuevos depósitos, las personas que ya recibieron su apoyo pueden disponer de su dinero, pues los recursos permanecen disponibles en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Los retiros pueden realizarse en los cajeros automáticos de la institución. Sin embargo, es importante considerar que las sucursales podrían permanecer cerradas o manejar horarios especiales por el día de descanso obligatorio.

Por ello, se recomienda verificar la disponibilidad de atención antes de acudir a una sucursal. Finalmente, la Secretaría de Bienestar recuerda que no solicita datos personales, NIP ni pagos para entregar los apoyos económicos mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp.