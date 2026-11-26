La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles, Justicia Familiar, Protección de Niños y Mujeres para acelerar los juicios familiares y evitar afectación física, psicológica y económica para niños, adolescentes y mujeres, la cual será enviada hoy mismo al Senado para su discusión.

"Cerca del 70%, la mayor parte de los juicios del Poder Judicial tienen que ver con asuntos familiares, sobretodo los tribunales estatales o de las entidades federativas. Es una propuesta que vamos a enviar al Congreso de esta ley", dijo la presidenta previo a presentar la propuesta, la cual coordinó el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

El expresidente de la Corte dijo que con esta iniciativa se buscan resolver "cinco nudos" con prontitud:

Infancia que está en centros de asistencia.

Divorcio como rehén, ya que quien tiene el poder económico controla el juicio para alargar e imponer sus condiciones.

La pensión evadida, ya que el juez no puede ver los ingresos reales de deudores alimentarios.

Violencia vicaria, los hijos e hijas son usados como instrumentos para afectar y lastimar a las mujeres.

Niñas y niños que no tienen voz en los procedimientos, no se les escucha.

La iniciativa pretende reducir los tiempos de los juicios, a fin de hacerlos más expeditos como en el caso de los divorcios para evitar daños a los niños, adolescentes y mujeres.

Niños abandonados y adopciones

En el caso del abandono de menores se propone un juicio especial y que en 25 días se desarrolle la audiencia, además de que la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes está presente desde el inicio del juicio, buscar a la familia del menor, tanto padres como familia extendida, y que haya una audiencia única cuando no haya oposición.

Para las adopciones se pretende que se simplifique con una audiencia única en la que se escuche, presenten pruebas y se defina la viabilidad para la misma, evitando una revisión de oficio en segunda instancia y reducir de 90 a 45 días la idoneidad de los solicitantes, así como una adopción plena irrevocable en todo el país.

Divorcio y alimentos

Para los divorcios se busca que sean más expeditos para evitar daños a niños, adolescentes y mujeres a través de una sola audiencia en la que el juez decreta la disolución del vínculo matrimonial y dicta medidas provisionales desde el inicio.

“Lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres, la posibilidad y a los hombres también, puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes, en el caso de la separación de la pareja. Entonces están resguardando los derechos de las niñas y los niños, los derechos de la mujer", dijo la presidenta.

En este apartado, con los cambios propuestos. los bienes se deciden por separado con medidas para conservar el patrimonio y los hijos quedan protegidos inmediatamente al garantizarse vivienda, custodia y convivencia. Además, se determina una pensión alimentaria provisional.

A fin de calcular la pensión se faculta al juez para que consulte al SAT y en bancos los ingresos reales para determinar los montos.

Violencia vicaria

Para combatir la violencia vicaria y evitar que los hijos sean usados para dañar a la madre, la iniciativa propone protección en 24 horas, a fin de suspender convivencias y restituir a los menores.

Además se establece que las pruebas sean valoradas juntas, tanto las de juicios penales, familiares y administrativos y no habrá mediación ni conciliación con la persona agresora para no revictimizar.

Como parte de las medidas también se busca poner freno a demandas en cadena, las cuales son usadas para hostigar a la madre y se escucha a los hijos sin el agresor presente y con representante propio.

Protección a niñas, niños y adolescentes; nulidad de matrimonio infantil

A fin de proteger a niñas, niños y adolescentes se les permite que tengan voz y una defensa especializada. En la iniciativa se propone que opinen en las decisiones que les afectan según su edad y madurez y se estipula que los peritajes no sustituyen su voz.

Se reduce el tiempo de notificación de 10 a 5 días en los juicios que afecten sus derechos y se establece que la Procuraduría de Protección los represente de oficio y hay un representante especial si hay conflicto de interés. También se establece la nulidad del matrimonio infantil.

¿Cuándo entrará en vigor la iniciativa si es aprobada?

Arturo Zaldívar explicó que a estas reformas no les aplicaría una eventual prórroga, por lo que las autoridades administrativas y judiciales tendrán que implementarlas desde su publicación.

Aclaró que las medidas que sí se aplicarían gradualmente son:

Oralidad completa en lo civil y lo mercantil.

Expediente y juicio en línea.

Salas de escucha videograbada.

Sistema nacional de información judicial.

Reorganización de juzgados y capacitación.