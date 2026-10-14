Sheinbaum da por cerrado caso Francisco Garduño por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio por concluido el proceso judicial contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio registrado en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 personas fallecidas y 27 lesionadas.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que el caso fue investigado a fondo y que un juez determinó el cierre del procedimiento, luego de que el ex funcionario cumpliera las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso que enfrentaba.

En su posicionamiento, Sheinbaum también se refirió a las irregularidades detectadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en centros de detención migratoria y aseguró que ya se tomaron medidas para corregirlas.

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¿Qué resolución hubo sobre Francisco Garduño?

La noche del martes, después de una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón decretó la extinción de la acción penal contra Garduño y el sobreseimiento de la causa penal 237/2023.

La resolución se sustentó en el cumplimiento de las condiciones impuestas al excomisionado para acceder a la suspensión condicional del proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023.

Durante la audiencia, el juez determinó que se cumplieron las medidas establecidas dentro del procedimiento, entre ellas las relacionadas con las indemnizaciones a familiares de las 40 víctimas mortales y a los 27 sobrevivientes que resultaron lesionados.

También se consideraron cumplidas las condiciones relativas al domicilio del exfuncionario, la disculpa pública, los cursos de derechos humanos y protección civil, así como las visitas a estaciones migratorias.