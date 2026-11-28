El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado al magisterio nacional para sumarse a la iniciativa Lunes de Lectura, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de dedicar unos minutos cada semana al fomento de los libros y el pensamiento crítico en las aulas.

Al encabezar el mensaje de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) —la última correspondiente a 2026—, el funcionario reconoció la vocación de docentes, directivos y supervisores, y destacó la alta participación del gremio en las consultas nacionales recientes.

Entre ellas, subrayó la intervención de más de 700 mil maestros en la revisión del sistema de contratación y promoción docente, cuyas propuestas serán integradas en una iniciativa de reforma que se enviará al Congreso. Asimismo, resaltó la opinión de 565 mil docentes que dio pie al acuerdo vigente desde el 3 de noviembre para restringir el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar en primaria y secundaria, buscando priorizar la convivencia y el aprendizaje.

Salud, becas y cultura en las aulas

En el balance de cierre de año, Delgado Carrillo detalló los resultados de los programas sociales y de bienestar escolar:

Apoyos económicos: La Beca Rita Cetina alcanza ya a 9.5 millones de alumnos de primaria y 5.3 millones de secundaria para frenar la deserción escolar.

Salud preventiva: A través de la estrategia Vive saludable, vive feliz, se ha evaluado a 10.9 millones de estudiantes en más de 83 mil primarias públicas. El diagnóstico reveló que el 40% presenta sobrepeso u obesidad, el 60% tiene caries y el 40% necesita anteojos, por lo que pidió a las escuelas promover que los padres recojan los lentes gratuitos.

Alimentación y emociones: Celebró el respaldo de la Suprema Corte (SCJN) a la prohibición de comida chatarra en planteles y destacó el programa El ABC de las Emociones, enfocado en la salud mental de jóvenes de 14 a 18 años.

Arte: Convocó a participar en el Primer Concurso Nacional de Coros Escolares, cuya final se celebrará en abril de 2027 en el Zócalo capitalino.

Finalmente, el secretario reiteró el compromiso de disminuir la carga administrativa mediante plataformas unificadas para privilegiar la labor pedagógica, y deseó a las comunidades educativas un próspero cierre de año y un 2027 con salud.