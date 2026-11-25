En un acto orientado a fortalecer las prestaciones laborales y el arraigo de los cuerpos de seguridad, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó la entrega de 271 contratos de resguardo de vivienda social a elementos de Fuerza Civil, reiterando que el bienestar de los uniformados y sus familias constituye una prioridad central de su administración.

Durante el evento protocolario celebrado en el Nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, el mandatario estatal subrayó los resultados de su estrategia de seguridad al asegurar que la entidad registra los mejores indicadores delictivos de los últimos 30 años, respaldados por una caída superior al 90 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto.

García Sepúlveda atribuyó el blindaje de Nuevo León al desempeño operativo de la corporación policiaca, señalando que la estabilidad alcanzada en materia de seguridad ha sido determinante para que el estado encabece los indicadores nacionales en rubros como economía, salud y educación.

"Siempre voy a estar en deuda con ustedes y por eso siempre estamos buscando qué más le podemos dar al policía para que esté lleno en su trabajo", expresó el jefe del Ejecutivo estatal ante los efectivos. Asimismo, recordó que su gobierno ha impulsado mejoras sustanciales en infraestructura policial, entre las que destacan la construcción de nuevos destacamentos, la edificación de la nueva sede central de la corporación y la rehabilitación integral de los dormitorios.

El esquema presentado forma parte de un convenio interinstitucional suscrito entre el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el cual contempla un total de 313 inmuebles destinados a los elementos de seguridad. Con este programa, cerca de 300 familias cuentan ya con un espacio habitacional digno en fraccionamientos habitados por integrantes de la misma corporación, facilitando su permanencia en la entidad.

En la ceremonia participaron también el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, y el director general del Instituto de la Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso. Escamilla Vargas destacó que la certeza patrimonial brinda tranquilidad a los policías frente a las exigencias y riesgos propios de su labor. Por su parte, Montiel Amoroso anunció el arranque de trabajos de rehabilitación en áreas comunes y la puesta a disposición de un primer paquete de 100 viviendas recuperadas mediante el Infonavit, las cuales contarán con esquemas de financiamiento respaldados por el ISSSTELEÓN.

Al acto asistieron además la secretaria de Administración, Gloria Morales, y el director general del ISSSTELEÓN, José Carlos Hernández, quienes avalaron la coordinación administrativa para consolidar las prestaciones sociales del cuerpo policial.