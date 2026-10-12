Salud de la población, prioridad de los gobiernos de la transformación: Américo Villarreal

Tamaulipas registra una cobertura de vacunación de 91.8 % contra sarampión, rubéola y parotiditis, manteniéndose como la única entidad de México sin casos confirmados de sarampión y sin registrar fallecimientos por dengue en 2026, según informó el gobierno estatal. Durante 2025, el sector salud local aplicó un millón 142 mil 234 dosis de 14 biológicos diferentes, lo que impulsó al estado a avanzar del puesto 28 al 12 a nivel nacional en la reducción de mortalidad materna y a controlar el impacto de los 43 casos graves de dengue contabilizados.

Al poner en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2026 en Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya enfatizó el compromiso prioritario del sistema de salud en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Nunca me había tocado ver una decisión de una Presidenta de la Nación que el tema de la salud lo tiene en su escritorio presidencial", afirmó el mandatario, destacando la reorganización de la atención médica para elevar la calidad de los servicios y defender las oportunidades laborales del personal de salud.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, reconoció la labor de las brigadas itinerantes y del personal de enfermería en comunidades rurales, serranas y costeras, calificándolos como la columna vertebral de la prevención en la entidad. El funcionario vinculó directamente estos despliegues territoriales con la posición destacada de Tamaulipas frente a los brotes del virus registrados en otros puntos del país.

El gobernador Villarreal Anaya, quien recibió la dosis contra la influenza para alentar la participación ciudadana, instó a la población a respaldar las jornadas institucionales y rechazar las posturas que desacreditan la efectividad de los biológicos. Subrayó que el estado mantendrá una estrategia basada en el humanismo y la prevención, respaldada por la evidencia científica y la consolidada cultura de inmunización de la sociedad mexicana.