Representantes de partidos verdes de América y otros continentes se congregaron en San Luis Potosí con motivo del Foro Internacional Ambiental y la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA), encuentros orientados a reforzar la cooperación en torno a la protección animal, la conservación de recursos naturales y el combate al cambio climático.

Durante la inauguración, la dirigente nacional del Partido Verde, senadora Karen Castrejón Trujillo, destacó los logros en bienestar animal, desarrollo sostenible, inversiones y oportunidades para mujeres y jóvenes, al tiempo que reconoció la labor del gobernador Ricardo Gallardo, de los coordinadores Carlos Puente y Manuel Velasco, y de la militancia para consolidar al instituto como tercera fuerza política en el Congreso de la Unión.

Por su parte, la senadora Ruth González Silva expuso los avances de la entidad en el resguardo de áreas naturales y la operación de sistemas de transporte eléctrico como MetroRed para reducir emisiones contaminantes, refrendando la necesidad de legislar para conciliar el desarrollo económico con el cuidado ambiental.

El programa de análisis incluyó ponencias de Jesús Sesma Suárez sobre el sufrimiento de la fauna en peligro; de Carlos Puente Salas acerca de áreas protegidas y deforestación y de Karen Castrejón sobre los efectos ecológicos de la sobrepoblación.