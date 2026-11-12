Refuerzan SEP y Comisión de Educación del Senado puentes de comunicación para impulsar más acciones a favor de la Nueva Escuela Mexicana

A fin de consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y ampliar las oportunidades educativas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República, Cynthia López Castro, acordaron reforzar los mecanismos de diálogo y trabajo conjunto entre ambos poderes.

Durante una reunión de trabajo con integrantes de dicha comisión legislativa, las y los senadores destacaron la apertura institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Asimismo, reconocieron los avances alcanzados en el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la expansión del sistema de becas y la atención prioritaria brindada a las entidades de la región Sur-Sureste del país, manifestando su disposición para construir acuerdos frente a los retos actuales del sector.

En su intervención, Mario Delgado subrayó que, bajo la premisa de que la educación es un derecho fundamental, el Gobierno de México avanza hacia la cobertura universal de becas, alcanzando actualmente a más de 19.5 millones de estudiantes.

Detalló también que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) beneficia a más de 73 mil comunidades escolares mediante una inversión anual cercana a los 25 mil millones de pesos, recursos que son gestionados directamente por los comités escolares para rehabilitación, obra y equipamiento.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la ampliación del Bachillerato Nacional, estrategia que contempla la creación de 156 mil nuevos lugares en 2026, con la meta de llegar a 400 mil espacios para el año 2030.

Al respecto, el titular de la SEP cuestionó los filtros de admisión del pasado.

¿Por qué se tiene que hacer examen para entrar a un bachillerato y correr el riesgo de ser excluido y quedarse sin futuro como ocurrió en el neoliberalismo?. Esto fue lo que se preguntó la Presidenta Claudia Sheinbaum y por eso estamos llegando a una meta histórica de nuevos lugares”, afirmó.

Adicionalmente, Delgado Carrillo presentó los resultados de la estrategia Vive saludable, vive feliz, mediante la cual se ha valorado a 10.9 millones de alumnos en más de 83 mil primarias públicas.

En materia laboral, resaltó el otorgamiento de 200 mil nuevas basificaciones —sumando 1.2 millones desde 2018—, incrementos salariales y 74 mil cambios de centro de trabajo para el magisterio.

Al concluir, el funcionario reiteró la necesidad de mantener la suma de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para respaldar al personal docente y materializar el derecho constitucional a la educación en el marco del segundo piso de la Cuarta Transformación.