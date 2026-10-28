¿Quién era ‘El Chuy Peñuelas’ y por qué EU ofrecía 5 millones de dólares por su paradero?

De acuerdo con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jesús González Pañuelas, alias “El Chuy Pañuelas” estaba señalado como uno de los brazos fuertes en el tráfico de drogas para Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cartel de Guasave; y, en su momento, colaboró con Rafael Caro Quintero.

La célula de El Chuy Pañuelas operó, desde inicios del milenio, la producción y distribución de metanfetamina, mariguana y heroína; además de supervisar laboratorios para procesar goma de opio y, recientemente, incursionó en el negocio del fentanilo.

En la estructura de esta célula participan los hermanos de El Chuy Pañuelas, Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, así como a Efraín Mendivil Figueroa, Adelmo Núñez Molina, y los hermanos Raúl y Juana Payán Meraz.

Operación

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad establecieron que este grupo opera en Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste; además de contar con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, en Estados Unidos.

Por estas acciones, el gobierno de este país ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, por información que llevara a la captura de Gonzalez Pañuelos.

Golpes

Las acciones de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en contra de Cartel de Gusave, encabezado por “El Chapo Isidro”, incluyen la captura de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, el 31 de diciembre de 2025, y el abatimiento de su hijo, Pedro Inzunza Coronel, "El Pichón”, en Choix, Sinaloa.

El Chuy Pañuelas contaba con una orden de captura con fines de extradición y una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por la Agencia Antidrogas de Estados Uidos, (DEA, por sus siglas en inglés) por información que llevara a su captura.

En mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense, impuso nuevas sanciones contra su organización.