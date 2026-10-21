En próximas horas Depresión Veintidos-E se convertirá en Tormenta Tropical Vance

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que la mañana de este miércoles se formó la depresión tropical Veintidos-E en el Océano Pacífico, próxima a convertirse en la tormenta tropical Vance.

El centro del sistema se localiza a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

Debido a su distancia, por el momento no afecta territorio mexicano”, destacó.

De igual forma, el SMN mantiene vigilancia permanente sobre una zona de baja presión frente a la costa este de los Estados Unidos, en el Océano Atlántico, que mantiene 40 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.

Se desplaza lentamente hacia el noreste

El fenómeno se localiza a dos mil 430 kilómetros al noreste de Cancún, Quintana Roo y se desplaza lentamente hacia el noreste.

Por lo pronto, la masa de aire polar que impulsó al Frente Frío número 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En la mañana, se mantendrá el ambiente fresco en la Mesa del Norte, Mesa Central, Oriente y Sureste de México, con frío en zonas altas.

En tanto, un canal de baja presión y el aire húmedo del Mar Caribe yGolfo de México, originarán lluvias muy fuertes a intensas en el Istmo de Tehuantepec; chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sur del país, así como en los estados de la Península de Yucatán y lluvias aisladas con chubascos en el Valle de México.

Mientras que otro canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua, así como chubascos y lluvias aisladas en el norte y occidente de México.

Por otra parte, el nuevo Frente Frío número 3 se aproximará durante la noche al noroeste del territorio nacional y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciará chubascos en la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa.