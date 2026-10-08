Profepa denuncia ante FGR ocupaciones ilegales en playas de Sayulita; detecta desechos vertidos en la arena

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias correspondientes por hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con la ocupación y uso ilegal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Durante un recorrido de vigilancia, personal de la Profepa en Nayarit identificó y documentó diversas instalaciones y estructuras utilizadas para actividades comerciales en áreas de playa y Zofemat.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran dos ocupaciones con superficies aproximadas de 47.95 y 69.35 metros cuadrados, respectivamente. Algunas de estas áreas se encuentran dentro de superficies concesionadas a terceros, cuyos titulares previamente habían denunciado la ocupación por personas distintas a los concesionarios.

Uno de los hallazgos que quedó asentado en el acta correspondiente fue la presencia de costales colocados sobre la zona de playa, un tanque de gas LP y un sanitario cuyos desechos eran vertidos directamente hacia la arena, de acuerdo con la documentación levantada por la autoridad ambiental.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran dos ocupaciones con superficies aproximadas de 47.95 y 69.35 metros cuadrados, respectivamente. Cortesía

Los hechos fueron registrados mediante fotografías, coordenadas geográficas, características físicas y mediciones de las superficies ocupadas, elementos que fueron incorporados a las actuaciones correspondientes. En el operativo participaron también elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

La Profepa informó que, además de las denuncias presentadas ante la FGR, dará continuidad a los procedimientos administrativos que correspondan para verificar el cumplimiento de la legislación federal y contribuir a la protección y adecuado uso de las playas y de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La dependencia señaló que continuará con las acciones de vigilancia en Sayulita y otros puntos del litoral de Nayarit, particularmente para atender denuncias ciudadanas, detectar posibles ocupaciones irregulares y actuar ante obras, actividades o aprovechamientos que pudieran contravenir la legislación ambiental y las disposiciones aplicables a los bienes nacionales.