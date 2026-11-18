Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acudieron durante la noche de este miércoles a la capilla funeraria San Ángel, ubicada sobre el bulevar Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, donde están velando a las tres víctimas asesinadas en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Los uniformados llevaron coronas de flores y brindaron acompañamiento, protección, además de un apoyo económico a los deudos, quienes dijeron estar temerosos luego del ataque del que fueron objeto.

Los hechos violentos que cobraron la vida del padre de familia y dos de sus hijos ocurrieron la madrugada del lunes 16 de noviembre en el ejido Boca del Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León, luego de una celebración.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acuden a velorio de la familia asesinada en Galeana, Nuevo León Foto: Especial

Las personas fallecidas son José Raúl de 35 años de edad y sus hijos Diana Monserrat de 7 años y Josué de 17 años, un menor de 12 resultó herido, pero logró salvar su vida, mientras que la mamá resultó ilesa. Sus restos serán sepultados este jueves en el panteón San Ignacio, del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

La familia había acudido a una fiesta en el ejido Boca del Refugio, de dónde eran originarios, y decidieron quedarse a dormir en un domicilio debido a la inseguridad que priva en las carreteras y retomar el viaje al amanecer; sin embargo, durante la madrugada fueron sorprendidos por sujetos armados que atacaron el domicilio, provocando el fallecimiento de las tres personas.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acuden a velorio de la familia asesinada en Galeana, Nuevo León Foto: Especial

¿Qué informó la Fiscalía de NL sobre el ataque en Galeana?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el triple homicidio fue reportado alrededor de las 00:02 horas del lunes en una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre del ejido Boca del Refugio, al sur del estado.

Las autoridades detallaron que el menor de 12 años que sobrevivió a la agresión presentó heridas por arma de fuego en una pierna, mientras que la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres para el seguimiento legal correspondiente.