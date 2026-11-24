Jonathan “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, conocido como Lalo, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que obtuvo la resolución judicial la noche del lunes 23 de noviembre, luego de presentar ante un juez de control los datos de prueba relacionados con el homicidio del comunicador.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el crimen ocurrió en el domicilio de la víctima, donde ambos se encontraban conviviendo y posteriormente sostuvieron una discusión.

Se encontraban conviviendo en el domicilio de la víctima, donde sostuvieron una discusión, tras la cual el imputado presuntamente lo privó de la vida”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La institución agregó que, después del homicidio, el joven habría trasladado el cuerpo y lo abandonó en la colonia Canuto Nogueda, en el municipio de Acapulco. También precisó que, como parte de las diligencias, se estableció que ambos mantenían una relación de pareja.

Jonathan “N” permanecerá en prisión preventiva

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso a Jonathan N, luego de valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el penal de Chilpancingo mientras continúa el procedimiento.

Asimismo, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá profundizar en las diligencias para esclarecer el homicidio del periodista.

La vinculación a proceso representa un avance judicial en el caso, aunque no constituye una sentencia condenatoria. La Fiscalía recordó que Jonathan N debe ser considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial definitiva.

¿Quién era Eduardo Flores Salado, periodista asesinado?

Eduardo Flores Salado, conocido entre sus colegas como Lalo, colaboraba en el medio Enfoque Informativo, donde daba cobertura a temas de derechos humanos, política local y problemáticas sociales.

Antes de incorporarse a ese espacio informativo, trabajó en el periódico Novedades de Acapulco. También participó en la fundación de La Prensa Rosa, un colectivo integrado por periodistas LGTBI+ de Acapulco.

Su asesinato generó expresiones de condolencia y solidaridad de colegas, amistades y organizaciones periodísticas, que reconocieron su trayectoria y labor informativa.

El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana. Medios locales reportaron que presentaba aparentes signos de estrangulamiento.

El homicidio de Flores Salado ocurre en un contexto de violencia persistente contra quienes ejercen el periodismo en México.

De acuerdo con cifras de Reporteros Sin Fronteras (RSF), hasta octubre de 2026 se habían documentado 169 periodistas asesinados en el país entre 2006 y 2026. La organización advirtió que el 99 por ciento de estos crímenes no había sido esclarecido por completo.

Por su parte, ARTICLE 19 contabilizó 14 asesinatos de periodistas posiblemente relacionados con su actividad informativa desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, según su registro consultado el 15 de noviembre.