“El Peli”, presunto operador de Los Chapitos en Mazatlán, fue vinculado a proceso

Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, señalado como principal operador de “Los Chapitos” en Mazatlán, Sinaloa, junto con tres personas más, fue vinculado a proceso por un Juez Federal de Control por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de secuestro, extorsión y contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también fueron vinculados Jorge Adrián “N”, Tayna Gisele “N” y Grecia de Jesús “N”, presuntos integrantes de “La Chamaquiza”, célula de “Los Chapitos”.

Los integrantes de esta célula fueron detenidos en cinco cateos que realizó el agente del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en Mazatlán.

“El Peli” y sus tres presuntos cómplices fueron detenidos en posesión de armas de fuego largas y cortas, cartuchos, diversos cargadores; bolsas de plástico, que contienen polvo blanco con las características de la cocaína, armas artesanales, un vehículo y dos inmuebles.

El Juez de Control Federal aceptó, en la audiencia inicial, los datos de prueba aportados por la FGR, los vinculó a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la que deberán cumplir en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán.

Además, se le fijó un plazo de tres meses al MPF para que presente la investigación complementaria.