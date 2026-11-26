El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que el próximo 4 de diciembre realizará el depósito correspondiente a la segunda parte del aguinaldo 2026 para todas las personas pensionadas y jubiladas de la institución.

Con esta dispersión, el organismo cumplirá por segundo año consecutivo con el pago íntegro de esta prestación dentro del mismo ejercicio fiscal al que corresponde.

De acuerdo con un comunicado del ISSSTE, la entrega de estos recursos se efectuará de manera independiente y por separado respecto al depósito de la nómina ordinaria de pensiones. Esta separación operativa tiene como objetivo brindar mayor claridad en los estados de cuenta de los beneficiarios y garantizar que dispongan de sus prestaciones de manera ágil y ordenada antes del cierre de año.

La dependencia explicó que el calendario de pagos responde a una estrategia integral de planeación administrativa y financiera.

A través de este esquema, el ISSSTE busca asegurar la liquidez necesaria para programar la entrega oportuna de los recursos económicos, operando en estricto apego a la normativa vigente que rige la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

Al adelantar y concentrar la liquidación total del aguinaldo en el mes de diciembre —evitando que una fracción se traslade hasta enero del siguiente año, como ocurría en administraciones pasadas—, el organismo busca favorecer la economía familiar de miles de extrabajadores.

Esta medida permite a los beneficiarios contar con mayor disponibilidad financiera para hacer frente a los compromisos y gastos propios de la temporada decembrina.

Con la ejecución de este calendario, el ISSSTE refrendó su compromiso institucional de otorgar certeza financiera y puntualidad en el cumplimiento de las prestaciones económicas adquiridas.

Asimismo, destacó que estas acciones están orientadas a fortalecer el bienestar integral y reconocer la trayectoria de quienes dedicaron su vida laboral al servicio público del país.