Padres del niño que atacó a sus compañeros de secundaria siguen detenidos

Para el próximo 12 de octubre fue programada la audiencia inicial del adolescente de 13 años de edad señalado por atacar con un arma blanca a cuatro personas dentro de la secundaria Esperanza Cabrera, en Querétaro.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de Querétaro (FGQ) presentará ante la autoridad judicial la imputación por el delito de tentativa de homicidio. Por tratarse de un menor de edad, el procedimiento se llevará a cabo de manera privada, conforme a las disposiciones aplicables a adolescentes.

El adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras continúa el proceso derivado de los hechos registrados en el plantel educativo.

En tanto, sus padres permanecen detenidos luego de que habrían obstaculizado las diligencias realizadas por las autoridades durante un cateo. Ambos también están a la espera de que se determine la fecha de su audiencia.

Por los hechos, la secundaria Esperanza Cabrera mantiene suspendidas las clases hasta nuevo aviso. La comunidad escolar permanece a la espera de información oficial sobre las condiciones y fecha para reanudar las actividades académicas.

Atacó con cuchillos a cuatro de sus compañeros

El pasado 30 de septiembre, un operativo de seguridad se desplegó en una secundaria ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, sobre avenida del Parque, en el municipio de Querétaro, luego de que se reportara la presencia de un menor de edad que mantenía una conducta agresiva al interior del plantel escolar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el incidente cuatro compañeros del menor habrían resultado lesionadas con un objeto punzocortante. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la situación y procedieron con la detención del adolescente.

Durante la intervención, los agentes de seguridad aseguraron dos cuchillos que, según la información oficial, estarían relacionados con los hechos. Los menores que presentaron lesiones fueron trasladadas o atendidas para recibir valoración y atención médica.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica del menor, conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las causas que habrían originado el incidente en la secundaria ni se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los lesionados.