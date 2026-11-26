A la luz de la respuesta del gobierno mexicano, que argumentó que la información era confidencial, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC, recomendó al Consejo de la CCA y al Comité de Medio Ambiente del Acuerdo Comercial la preparación de un "Expediente de Hechos" (investigación a fondo), sobre la contaminación transfronteriza del río Tijuana que cruza de México a Estados Unidos.

En atención a la petición SEM-26-002 (Manejo de Aguas Residuales en Tijuana), presentada por la organización ambientalista San Diego Coastkeeper, el Secretariado de la CCA encontró que "quedan abiertas cuestiones centrales en relación con la aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana", conforme lo establece el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El pasado 9 de noviembre, el Secretariado de la CCA informó que existen 10 aspectos que se deben revisar para elaborar el "Expediente de Hechos", entre los que se encuentran los permisos de descarga de aguas residuales que regulan el sistema de alcantarillado de Tijuana y el programa de cumplimiento aplicado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Además de la inspección y vigilancia por parte de autoridades federales; la aplicación de medidas de seguridad y sanciones; la notificación de derrames; la remisión de posibles infracciones al Ministerio Público, y el derecho constitucional a un medio ambiente sano.

En su solicitud del 26 de enero de 2026, San Diego Coastkeeper aseguró que México no está haciendo cumplir efectivamente su legislación y normas con respecto a la gestión de aguas residuales, la salud pública, los procedimientos de notificación transfronteriza y la gestión integral de los recursos hídricos en relación con la descarga de aguas residuales al río Tijuana.

Imagen de las aguas residuales que se vierten sin tratamiento al río Tijuana Foto: Especial

La ONG alertó que fugas, derrames y descargas constantes de aguas residuales no tratadas, vinculados a fallas generalizadas en la infraestructura de alcantarillado y tratamiento, afectan a los ecosistemas y la zona costera en ambos lados de la frontera, por la presencia de patógenos, sustancias tóxicas y bacterias resistentes a los antibióticos.

Al ser consultado en su momento, el Gobierno de México pidió a la Comisión para la Cooperación Ambiental desechar la petición al asegurar que cumple con la normativa aplicable en manejo de aguas residuales, y que, en todo caso, "Estados Unidos debe atender sus compromisos".

Asimismo, respondió que la información relacionada con el programa de cumplimiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), las cantidades invertidas por México para atender la problemática del río Tijuana y las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), son confidenciales.

Según expone la CCA, las autoridades mexicanas entregaron la "versión pública" de un documento, donde prácticamente todo estaba testado (tachado), debido a la supuesta reserva de los datos.

Imagen de las aguas residuales que se vierten sin tratamiento al río Tijuana Foto: Especial

Si bien el Secretariado se dio a la tarea de examinar la respuesta de la Parte (México), en ésta no obran respaldos documentales que acrediten la aplicación efectiva de la ley ambiental respecto de las aseveraciones de la petición.

La respuesta carece de informes de monitoreo de la calidad de las aguas residuales, actas administrativas, reportes de inspección o documento alguno que sirva de sustento al argumento de la Parte", manifestó.

Ahora los miembros del Consejo de la CCA, conformado por Julie Dabrusin, ministra de Medio Ambiente de Canadá, Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), decidirán por votación mayoritaria si se aprueba la elaboración del "Expediente de Hechos".

Excélsior ha documentado a lo largo de los últimos años cómo el río Tijuana se convierte en un caudal pestilente que llega al Océano Pacífico, luego de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, amenazando la biodiversidad, la salud pública y las actividades económicas en ambos lados de la frontera.

Imagen de las aguas residuales que se vierten sin tratamiento al río Tijuana Foto: Especial

Las aguas residuales que se vierten sin tratamiento al río Tijuana generan un insoportable olor a huevo podrido, provocado por el ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico que puede ocasionar mareos, vómitos, ataques de asma y, a largo plazo, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El torrente repleto de espuma con materia orgánica, virus, bacterias, hongos, residuos químicos y metales pesados, que al romper en las rocas produce bioaerosoles, viaja desde lo alto de la ciudad de Tijuana hasta el condado de San Diego.