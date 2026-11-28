Con una estrategia integral enfocada en enfermedades de alto impacto y la ampliación de su red hospitalaria, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García­ Sepúlveda, logró incrementar la afiliación y el acceso a los servicios médicos en la entidad del 85 al 93.2 por ciento respecto a 2020.

Actualmente, el programa Ayudamos a Cuidar Tu Salud suma 1.33 millones de beneficiarios mediante 12 ejes de atención que abarcan desde la primera infancia hasta el adulto mayor, lo que ha permitido situar la esperanza de vida del estado en 78.1 años, superando la media nacional de 75.9 años.

Caen indicadores de mortalidad La fiscalización de recursos en padecimientos prioritarios se ha reflejado en una disminución sostenida de las tasas de mortalidad en el estado:

Mortalidad materna: Se redujo en un 64 por ciento, al pasar de una razón de 55.1 a 19.6.

Cáncer infantil: Bajó más del 50 por ciento, pasando de 5.23 a 2.4 defunciones por cada 100 mil menores de 18 años con más de 650 pacientes atendidos.

Infarto: Mediante la estrategia Código Infarto, la tasa cayó 48 por ciento, de 31 a 15.9 por cada 100 mil habitantes.

Cáncer de mama: Disminuyó 13 por ciento (de 27.9 a 24.4 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años), beneficiando a mÃ¡s de dos mil pacientes con tratamientos completos, cirugías y medicamentos gratuitos.

Salud mental y atención en todas las etapas Como parte del fortalecimiento en salud mental, la red estatal -integrada por el Hospital de Especialidades en Salud Mental y los centros CAISMA Norte y Sur - ha otorgado más de 100 mil consultas de primer contacto y más de 85 mil de alta especialidad. Asimismo, se han realizado más de 70 mil visitas domiciliarias a mujeres y recién nacidos, y se entregaron implantes cocleares y aparatos auditivos a más de 80 niñas y niños.

Nueva infraestructura médica En materia de obra pública, destaca la construcción del nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, proyecto reconocido internacionalmente por LatinFinance que ya registra un 55 por ciento de avance y contará con todas las especialidades pediátricas.

A esta obra se suman la apertura de nuevos espacios como CESSA San Pedro, CAPASITS Apodaca, UNEME Allende y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, además de la rehabilitación de unidades estratégicas como el Hospital Metropolitano, el Instituto de Medicina Materno Fetal y el Hospital General de Galeana, consolidando la capacidad de respuesta médicas en la entidad.