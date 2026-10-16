Mansión de 'El Negro' Durazo se convertirá en nueva sede de Universidad Rosario Castellanos y de bachillerato

La antigua mansión de Arturo El Negro Durazo, conocida históricamente como Casa Tlalpan, dejará atrás su oscuro pasado para transformarse en un centro educativo de excelencia. El gobierno federal formalizó la entrega de este predio de más de seis hectáreas, el cual albergará una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos y un plantel del Bachillerato Nacional.

“Hoy ese predio se entrega realmente a los habitantes que fueron los que sufrieron abusos durante tanto tiempo de una casa de un jefe de la policía que se dedicaba a la corrupción y los privilegios. Hoy se convierte o se va a convertir en una universidad y en una preparatoria”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria dio a conocer el proyecto educativo que se desarrollará en este predio de la alcaldía Tlalpan, el cual calificó como un “monumento a la corrupción y a los abusos”, por lo que celebró que el espacio sea aprovechado para ampliar la oferta educativa de los jóvenes capitalinos.

Explicó que la propiedad fue recuperada a finales de los 90 y durante un tiempo fue sede de la Academia Mexicana de la Ciencia. “Atendimos la parte jurídica porque todavía no estaba totalmente regularizado es predio”, comentó.

Construida en la década de los 60, la antigua mansión de El Negro Durazo cuenta con una casa principal, caballerizas, discoteca, una plaza de toros, casino, alberca, galgódromo, campo de tiro, lagos artificiales, invernaderos, canchas deportivas e incluso una sala para vehículos de colección.

Para la construcción de la nueva sede de la universidad y el plantel de bachillerato se necesitará un inversión de alrededor de 150 millones de pesos, indicó la presidenta.

¿Qué carreras ofrecerá la nueva Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan?

La nueva sede universitaria ha generado una gran expectativa. La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera, informó que la convocatoria -que se realizó del 3 al 7 de julio- registró a más de 3 mil aspirantes.

El plantel, que proyecta iniciar sus operaciones en 2027, ofrecerá inicialmente cinco licenciaturas estratégicas:

Psicología.

Derecho y Criminología.

Administración y Comercio.

Turismo.

Economía y Desarrollo Sustentable.

La rectora destacó que la construcción de la sede en Tlalpan es vital, ya que actualmente hay 5 mil 289 estudiantes de esa alcaldía que recorren largas distancias para estudiar en otras sedes de la institución.

Además de aulas modernas, las instalaciones incluirán espacios deportivos, un gimnasio al aire libre, un foro, un auditorio y un jardín de lectura.

Bachillerato Nacional enfocado en las artes

El proyecto educativo en la Casa Tlalpan no se limita a la educación superior, ya que en el mismo predio alojará un nuevo Bachillerato Nacional que tendrá una capacidad para mil 200 estudiantes.

El secretario de Educación, Mario Delgado, detalló que esta preparatoria tendrá un enfoque especial en la enseñanza de artes plásticas, visuales, escénicas y musicales.

La licitación de las obras se realizará en noviembre con el objetivo de que se cuente con las instalaciones para el próximo ciclo escolar. El bachillerato estará equipado con 12 aulas, talleres, laboratorios de cómputo y una cancha multifuncional.