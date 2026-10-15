Caos en Morelia: normalistas destrozan comercios y se enfrentan a la policía

Una jornada de tensión, actos vandálicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se registró este jueves en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante una manifestación encabezada por estudiantes de la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga", ubicada en la tenencia de Tiripetío.

La movilización, convocada para conmemorar el aniversario número 14 de la incursión policial ocurrida en dicho plantel formador de docentes, derivó en afectaciones a la infraestructura urbana y comercios locales. A su paso por las avenidas principales, los inconformes utilizaron objetos contundentes para romper vitrinas comerciales, aparadores de tiendas departamentales, cristales en paradas de transporte público y arrancaron señalética vial.

El punto crítico de la protesta ocurrió cuando un grupo de normalistas intentó derribar por la fuerza una de las puertas de acceso al edificio del Poder Judicial del Estado, hecho que detonó un conato de enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil que resguardaban el inmueble.

Reproducir Normalistas cometen actos vandálicos en Morelia

Ante el incremento de la violencia, mandos de la Guardia Civil e inspectores de la Secretaría de Gobierno entablaron un diálogo de emergencia con los voceros del contingente para frenar los ataques al patrimonio público y privado.

Como resultado de la negociación, se acordó permitir que la marcha concluyera su recorrido programado bajo la condición estricta de no realizar más actos de vandalismo. Un contingente integrado por poco más de 300 efectivos de la Guardia Civil encapsuló y vigiló de cerca el avance de los manifestantes hasta la disolución de la protesta, evitando nuevos conatos de violencia en el primer cuadro de la capital michoacana.