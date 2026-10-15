Niño salva la vida tras ser picado por alacrán en Durango

De nueva cuenta se presentó una picadura de alacrán en un niño de 5 años de edad, quien presentó síntomas graves en la localidad La Gloria del municipio del Mezquital, en la zona serrana de Durango y límites con Nayarit.

Fueron elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Durango quienes recibieron la llamada de auxilio, informando que un niño de 5 años de edad había sido picado por el arácnido.

Los uniformados llegaron hasta el lejano lugar para de inmediato suministrar el suero antialacránico, el infante presentaba los síntomas de una severa intoxicación.

La acción inmediata de los oficiales le salvó la vida al niño.

El pequeño tenía dificultad para respirar e iniciaba con espasmos.

La madre del menor, Fabiola Cervantes Soto, de 26 años de edad, comentó que no se había dado cuenta de lo que le sucedía a su hijo hasta que lo escuchó gritar del dolor señalándole donde le había picado el alacrán.

La madre pidió ayuda, por lo que los elementos de la Policía Estatal se trasladaron de manera inmediata para llegar hasta la lejana comunidad, a pesar de que los caminos están en malas condiciones por las lluvias, se cumplió el objetivo de lograr salvar al menor.