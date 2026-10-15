Hombre muere en los separos tras ser sometido por la policía

Un hombre de 38 años perdió la vida al interior de las instalaciones de la comandancia municipal de Tlaquiltenango, Morelos, luego de ser detenido por elementos policiales tras un reporte de violencia familiar.

De acuerdo con un reporte de la policía municipal, el C5 Morelos recibió un aviso sobre un hombre que presuntamente se encontraba agresivo y rompía ventanas en un domicilio ubicado en la calle Francisco Javier Mina, en la colonia Centro de Tlaquiltenango.

Al lugar acudieron elementos policiales, quienes ingresaron al inmueble a petición de un hombre de 74 años, quien manifestó temer por su integridad física debido a presuntas agresiones anteriores por parte de su hijo, de 38 años, quien tenía medidas de restricción relacionadas con una carpeta de investigación por violencia familiar.

Según la versión oficial, durante la intervención, el hombre se habría resistido a las indicaciones de los policías y habría arrojado objetos contra los uniformados, por lo que los agentes utilizaron técnicas de control para someterlo y trasladarlo a una valoración médica.

Posteriormente, fue llevado a la comandancia municipal, donde ingresó a las celdas; sin embargo, durante su traslado e ingreso, los policías reportaron que comenzó a convulsionar, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios médicos de emergencia. Al llegar, estos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Se presume que tuvo un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones.