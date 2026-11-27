Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, durante su participación en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM), informó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como prioridad la educación y todo lo que implica garantizar este derecho a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.

El titular de la SEP subrayó la importante contribución del Tecnológico Nacional de México (TecNM), pues gracias a su apoyo, México se posiciona como la segunda nación del mundo con mayor número de egresados de ingeniería, con 179 mil profesionales en 2025, por encima de Alemania y Japón.

Además, indicó que se ha realizado la creación de fondos para estimular las iniciativas y el incremento de 10.5 por ciento al presupuesto de esta institución, que alcanza una cifra histórica de más de 24 mil 735 millones de pesos.

Durante la cumbre se destacó el trabajo del Gobierno de Puebla y sus iniciativas en materia educativa. Especial

En presencia de estudiantes, docentes, investigadores y directivos de institutos tecnológicos de diversas entidades del país, así como de la República Popular China, Mario Delgado señaló que la reciente visita de la Presidenta de México a esa nación envió un mensaje al mundo sobre la posibilidad de construir una economía que garantice derechos, desarrollo y bienestar para la población.

“En el corazón de este proyecto, el derecho a la educación se convierte en defensa de la soberanía, porque un pueblo consciente de su historia y de sus luchas democráticas, orgulloso de su cultura milenaria y su diversidad, que mira al presente y al porvenir con innovación y pensamiento crítico, comprende la profundidad y la importancia de cuidar nuestra patria”, mencionó.

Por su parte, Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, reconoció el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario Mario Delgado, así como su especial interés en el desarrollo educativo del país. Señaló que este encuentro reafirma la decisión patriótica del TecNM de contribuir con toda su energía para alcanzar la independencia científica y tecnológica de México.

Finalmente, Mario Delgado realizó un recorrido por los stands donde conoció proyectos de innovación y desarrollo tecnológico relacionados con energías renovables, drones agropecuarios, equipo médico, auxiliar y de servicios, así como bienes de consumo final, desarrollados por estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Ciudad Juárez, Hermosillo, Saltillo, Chihuahua, Altamira, Istmo, Oaxaca, Celaya, Irapuato, Zamora, Morelia, Pachuca, Apizaco y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.