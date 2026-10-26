México descarta resolución de la ONU por desapariciones; no hubo iniciativa de ningún país

El gobierno de México descartó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulse una resolución sobre la situación de las personas desaparecidas en el país, al asegurar que ningún Estado miembro promovió una iniciativa en ese sentido.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, afirmaron que esa posibilidad quedó descartada la semana pasada, luego de que ningún país se pronunciara durante la presentación del informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada.

Respecto al artículo 34, es muy importante mencionar que ningún Estado miembro de las Naciones Unidas presentó una solicitud ni promovió iniciativa alguna para impulsar una acción o resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el caso de México. No existe ninguna iniciativa en curso ni se ha iniciado el procedimiento adicional ante ese organismo”, aseguró Medina Padilla.

Al informar sobre las actividades y los compromisos asumidos durante su reciente participación en la sede de la ONU, ambos funcionarios señalaron que el diálogo permitió exponer ante la comunidad internacional las acciones emprendidas por México para enfrentar la problemática de las desapariciones, así como reconocer los desafíos que persisten.

En ese contexto, sostuvieron que el gobierno mexicano no admite ni tolera la desaparición de personas y reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

En este espacio expusimos de manera firme y respetuosa la posición del Estado mexicano. Como señalamos ante las delegaciones de Naciones Unidas, rechazamos la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención; nuestra diferencia es jurídica y sustantiva”, expresó el subsecretario.

Medina Padilla también reconoció el dolor de las madres, los padres y las familias que continúan buscando a sus seres queridos, y aseguró que el Estado mexicano mantiene el compromiso de encontrarlos, investigar los delitos relacionados con las desapariciones y sancionar a los responsables.

Entre los compromisos asumidos, el funcionario destacó el fortalecimiento de la cooperación internacional, particularmente en la revisión científica del padrón de personas desaparecidas, la optimización de las capacidades de identificación humana y la mejora de la atención a las víctimas y a sus familias.